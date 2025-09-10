„Należy zachować spokój. Widzimy, że nasze siły są w gotowości i zareagowały. To powinno dawać nam pewien komfort, który pokładaliśmy w naszym wojsku, że reagują. To właśnie jest ten moment, w którym wojsko powiedziało dość i będzie reagowało. Czerwona linia została przekroczona” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 gen. Dariusz Wroński.
W nocy polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych powiadomiło, że w trakcie nocnego ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury.
„Doświadczamy aktu agresji”
Gen. pilot Dariusz Wroński, były dowódca 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych, zwrócił uwagę na fakt,…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/740087-tylko-u-nas-gen-wronski-wojsko-powiedzialo-dosc