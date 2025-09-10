TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Gen. Dariusz Wroński: Wojsko powiedziało dość i będzie reagowało. Czerwona linia została przekroczona

Gen. Dariusz Wroński
Należy zachować spokój. Widzimy, że nasze siły są w gotowości i zareagowały. To powinno dawać nam pewien komfort, który pokładaliśmy w naszym wojsku, że reagują. To właśnie jest ten moment, w którym wojsko powiedziało dość i będzie reagowało. Czerwona linia została przekroczona” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 gen. Dariusz Wroński.

W nocy polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych powiadomiło, że w trakcie nocnego ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury.

„Doświadczamy aktu agresji”

Gen. pilot Dariusz Wroński, były dowódca 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych, zwrócił uwagę na fakt,…

