Zakończyła się odprawa w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego związana z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrzna przez rosyjskie drony. Odprawę zwołał prezydent Karol Nawrocki, a wzięli w niej udział premier Donald Tusk oraz ministrowie.
Wojsko zestrzeliło drony nad Polską po tym, jak w nocy z wtorku na środę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona. Premier jest w kontakcie z prezydentem, ministrem obrony i NATO. O godz. 8 na nadzwyczajnym posiedzeniu zbierze się rząd.
Trwa narada w BBN
W tym momencie trwa narada w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, pan Prezydent, pan Premier, także i ministrowie
— poinformował Przydacz w radiowej Jedynce.
Przydacz podkreślił, że głównym źródłem informacji jest Wojsko Polskie, które śledziło to, co się działo na wschodnich terenach Polski.
Głównie Lubelszczyzna, ale nie tylko, tak naprawdę trzy województwa. To, co możemy zakomunikować to (fakt), że na teren polskiej przestrzeni powietrznej przedarło się nawet do kilkunastu dronów
— dodał.
Odprawa w BBN
Od momentu wystąpienia naruszeń przestrzeni powietrznej RP pozostaję w stałym kontakcie z wicepremierem, Ministrem Obrony Narodowej i najważniejszymi dowódcami w Siłach Zbrojnych RP. Brałem udział w odprawie w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych
— oświadczył prezydent Nawrocki we wpisie na platformie X.
Poinformował jednocześnie, że w BBN niebawem poprowadzi odprawę, na którą przybędzie szef rządu.
Bezpieczeństwo naszej Ojczyzny jest najwyższym priorytetem i wymaga ścisłego współdziałania
— podkreślił Nawrocki.
W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony.
DORSZ przekazało, że „doszło do bezprecedensowego w skali” naruszenia polskiej przestrzeni przez obiekty typu dron. Jak podkreślono, „jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli”. Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne.
kk/PAP
