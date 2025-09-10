Poseł Platformy Obywatelskiej Roman Giertych we wpisie w serwisie X domagał się odebrania prezydentowi Karolowi Nawrockiemu prawa do używania floty rządowej do swoich zagranicznych wyjazdów. „Niech lata sobie do Helesinek liniowymi połączeniami” - napisał. W ten sam sposób poprzedni rząd Donalda Tuska traktował śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, nagminnie utrudniając mu dostęp do rządowych maszyn. „Arabski BIS” - skomentował niebezpieczne pomysły Giertycha dziennikarz Artur Stelmasiak.
Mocna krytyka pod adresem rządzących ze strony prezydenta Karola Nawrockiego podczas jego wizyty w Finlandii wywołała wściekłość obozu rządzącego.
Najdalej w wymyślaniu „kar” za twardą ocenę ze strony głowy państwa posunął się poseł Platformy Obywatelskiej Roman Giertych, który domagał się… odebraniu prezydentowi rządowej floty.
Uważam, że w związku z używaniem przez Nawrockiego wyjazdów dyplomatycznych do ataków na rząd powinno się w trybie natychmiastowym zakończyć używanie do tych wyjazdów floty rządowej. Niech lata sobie do Helesinek liniowymi połączeniami
— grzmiał.
O co chodzi?
Przypominamy, że prezydenta Karol Nawrocki na konferencji prasowej z udziałem prezydenta Finlandii został zapytany o słowa Donalda Tuska, który przyznał, że nie żałuje, iż nazwał obecnego prezydenta USA Donalda Trumpa rosyjskim agentem.
Tego typu rzecz nie powinna się wydarzyć, uznaję to za nieprzezorne zachowanie polskiego polityka szkodzące Polsce, ale szczęśliwie w Polsce i USA jest rodzaj konsensusu, w którym to prezydent Polski reprezentuje Polskę w USA, a ja zrobię wszystko i robię wszystko, żeby zadbać o nasze dobre relacje
— mówił prezydent.
Słowa te wywołały wściekłość Donalda Tuska, który zarzucił prezydentowi Nawrockiemu „szkodzenie ojczyźnie”.
CZYTAJ TAKŻE: Tusk zaatakował Nawrockiego: „Nadawanie na polski rząd w czasie zagranicznych wizyt jest niestosowne”. Mocne odpowiedzi
„Arabski BIS”
Scenariuszem, który zaproponował poseł PO Giertych, kierował się rząd poprzedni Donalda Tuska, który utrudniał dostęp do samolotów śp. prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. Pamiętamy haniebną awanturę o rządowy samolot dla prezydenta Kaczyńskiego przed szczytem UE w Brukseli w 2008 r. Tusk nie chciał, aby prezydent pojawił się w Brukseli i odmówił mu prawa do skorzystania z wojskowego samolotu. Prezydent Kaczyński zdecydował się na wyczarterowanie samolotu i na szczycie się pojawił.
Podobna sytuacja miała miejsce tuż po Rosji inwazji na Gruzję, kiedy prezydentowi Kaczyńskiemu udało się zmobilizować przywódców kilku europejskich krajów, aby udali się wraz z nim do Tbilisi, uniemożliwiając wkroczenie rosyjskich wojsk do stolicy kraju. Rząd Tuska nie chciał prezydentowi udostępnić maszyny. Dopiero na wieść, że prezydent USA George Bush jest gotów wysłać swój samolot, Kancelaria Premiera Tuska udostępniła tupolewa.
Szefem KPRM, która zajmował się tymi sprawami w obu przypadkach, był wtedy minister Tomasz Arabski. To on usłyszał także zarzuty i nieprawomocnie został skazany za niedopełnienie obowiązków w czasie organizacji tragicznego lotu śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego do Smoleńska. Po dwóch orzeczeniach skazujących Arabski został ostatecznie uniewinniony w postępowaniu kasacyjnym przez Sąd Najwyższy.
Właśnie do tej postaci, komentując wpis Giertycha nawiązał dziennikarz Niedzieli.
Arabski BIS
— skomentował niebezpieczne pomysły posła PO Romana Giertycha dziennikarz Artur Stelmasiak.
