Andrzej Poczobut, polsko-białoruski dziennikarz i więzień polityczny reżimu Łukaszenki, został kandydatem EKR do Nagrody Sacharowa za wolność myśli w 2025 roku. „Jego walka o Wolną Białoruś, demokrację, prawdę, sprawiedliwość i wolność słowa ma nasze pełne uznanie i wsparcie” - napisał w sieci europoseł PiS, były szef MSWiA Mariusz Kamiński.
Eurodeputowana PiS Małgorzata Gosiewska, która przedstawiała kandydaturę Poczobuta, powiedziała, że decyzja ta powinna utwierdzić Białorusinów, że Unia Europejska ich nie opuści w dążeniu do demokracji i wolności.
Andrzej Poczobut jest bohaterem, który nigdy nie ugiął się przed złowrogim reżimem Łukaszenki. Pomimo lat spędzonych w więzieniu nigdy nie sprzeniewierzył się swoim przekonaniom ani obowiązkowi zabierania głosu w imieniu wszystkich Białorusinów, którzy pragną wolności i demokracji
— mówiła przewodnicząca Delegacji do spraw stosunków z Białorusią.
Andrzej Poczobut, będący obecnie w połowie odbywania ośmioletniego wyroku więzienia i ciężkich robót, był jednym z liderów Związku Polaków na Białorusi.
Przez lata był poddawany arbitralnym aresztowaniom, zatrzymaniom, przeszukaniom i konfiskatom mienia, a mimo to nadal opiera się naciskom ze strony reżimu, by przyznał się do winy lub zwrócił się z prośbą o ułaskawienie
— powiedziała Gosiewska.
Nasza nominacja tej odważnej i inspirującej osoby jest szerszym wyrazem naszego niezłomnego poparcia dla demokratycznych głosów opozycji w dyktatorskiej Białorusi
— podkreśliła polska polityk.
Andrzej Poczobut to człowiek niezłomny. Jego walka o Wolną Białoruś, demokrację, prawdę, sprawiedliwość i wolność słowa ma nasze pełne uznanie i wsparcie. Dziś Grupa EKR nominowała Andrzeja Poczobuta do nagrody im. Sacharowa. Andrzeju, każdego dnia jesteśmy z Tobą, każdy dzień przybliża wolność Twoją i Białorusi
— napisał w sieci również europoseł PiS, były szef MSWiA Mariusz Kamiński.
Nagroda Sacharowa
Według białoruskiej opozycji i organizacji praw człowieka, na Białorusi jest około 1300 więźniów politycznych; wielu z nich zostało aresztowanych w odpowiedzi na masowe protesty po sfałszowanych wyborach prezydenckich w 2020 r.
Wśród uwięzionych jest m.in. dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi Andrzej Poczobut, który został aresztowany wiosną 2021 r., a w lutym 2023 r. skazany na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze i osadzony w zakładzie karnym w Nowopołocku. Zakład ten ma opinię jednego z najgorszych więzień na Białorusi.
Polskie władze domagają się uwolnienia działacza i oczyszczenia go z politycznie motywowanych, nieprawdziwych zarzutów.
Nagroda im. Sacharowa za wolność myśli, przyznawana przez Parlament Europejski od 1988 roku, jest najwyższym wyróżnieniem Unii Europejskiej za działania na rzecz praw człowieka. Wyróżnienie przyznawane jest osobom, grupom i organizacjom, które wniosły wybitny wkład w obronę wolności myśli.
Wśród dotychczasowych nagrodzonych znaleźli się dysydenci, politycy, dziennikarze, prawnicy, działacze społeczeństwa obywatelskiego, pisarze, przywódcy mniejszości, obrońcy praw człowieka, rysownicy, reżyserzy, a także organizacje międzynarodowe i młodzi aktywiści. Niektórzy laureaci Nagrody Sacharowa zostali później uhonorowani Pokojową Nagrodą Nobla.
Co roku we wrześniu posłowie do Parlamentu Europejskiego mogą wysunąć kandydatów do Nagrody im. Sacharowa. Każdy nominowany musi mieć poparcie co najmniej 40 europosłów, przy czym każdy z nich może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi. W praktyce nominacje przedstawiają grupy polityczne.
Nominacje wraz z uzasadnieniem są następnie oceniane na wspólnym posiedzeniu komisji spraw zagranicznych i komisji rozwoju PE. Później sporządza się listę trzech kandydatur, która przekazywana jest Konferencji Przewodniczących pod głosowanie; w skład Konferencji wchodzą liderzy grup politycznych. Ogłoszenie zwycięzcy odbywa się zwykle w październiku, a ceremonia wręczenia nagrody w grudniu.
