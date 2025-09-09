Premier Donald Tusk zaatakował prezydenta Karola Nawrockiego za to, że ten podczas wizyty w Finlandii, odpowiadając na pytanie, skrytykował działania szefa rządu. „Nadawanie na Polski rząd w czasie zagranicznych wizyt jest niestosowne” - atakował Tusk. Wpis ten wywołał lawinę komentarzy w mediach społecznościowych.
Premier Donald Tusk zatakował prezydenta Karola Nawrockiego we wpisie zamieszczonym w serwisie X.
Nadawanie na Polski rząd w czasie zagranicznych wizyt jest niestosowne. I szkodzi Ojczyźnie. Prawda, panie prezydencie?
— pytał.
Tusk groził Polsce
Wpis ten wywołał lawinę komentarzy w mediach społecznościowych. Przypomniano, jaką postawą Tusk wykazywał się w przeszłości.
Facet, groziłeś Polsce sankcjami za blokowanie przymusowej relokacji migrantów. Masz czelność zarzucać komukolwiek szkodzenie Ojczyźnie?
— zauważył poseł PiS Michał Woś.
A kto w 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023 roku robił pielgrzymki do Brukseli i skarżył się na Polskę? Kto wymyślał o jakiś strefach wolnych od LGBT? Kto namawiał członków komisji europejskiej, by blokowali środki dla Polski? Za czyją namową TSUE wydawał polityczne wyroki?
— pytał poseł Konfederacji Konrad Berkowicz.
Pisze to lider partii, która blokowała Polsce przez 2 lata KPO, żeby w 2023 wjechać na białym koniu i wywalić te pieniądze w błoto
— przypomniał Bartosz Bocheńczak, szef sztabu Sławomira Mentzena z czasów wyborów prezydenckich.
Donoszenie do brukseli na Polskę też. Prawda panie premierze?
— pytał Bartosz Soluch ze szczecińskiej Nowej Nadziei.
Jakieś dziwne echo słyszę w głowie - ulica i zagranica - tak to było?
— pytał dziennikarz Stanisław Apriłaszwili.
Jasne! Dlatego przez 8 lat donosiliście na Ziobrę i Kaczyńskiego o rzekome łamanie praworządności – a sami zaczęliście swoje rządy od przestępczego przejęcia TVP i Prokuratury! Teraz, gdy stajemy w prawdzie i mówimy, jak rujnujecie Polskę, nagle płaczecie!
— wskazywał znany profil „Jack Strong”.
A jak ty donosiłeś i skarżyłeś się na Polskę w Brukseli to było w porządku?! Prezydent po prostu mówi jak jest. Trzeba było zachowywać się przyzwoicie to nikt by się nie czepiał. Ma was chwalić jak nie ma za co? Szkodniki!
— wskazała znana internautka Aleksandra Błaszczak.
Słowa prezydenta Nawrockiego
Atak Donalda Tuska dotyczy słów, które padły z ust prezydenta Karola Nawrockiego na konferencji prasowej z udziałem prezydenta Finlandii..
Padło pytanie o słowa Donalda Tuska, że nie żałuje, iż nazwał obecnego prezydenta USA Donalda Trumpa rosyjskim agentem. Czy to ma szkodliwy wpływ na relacje Polski z USA?
Tego typu rzecz nie powinna się wydarzyć, uznaję to za nieprzezorne zachowanie polskiego polityka szkodzące Polsce, ale szczęśliwie w Polsce i USA jest rodzaj konsensusu, w którym to prezydent Polski reprezentuje Polskę w USA, a ja zrobię wszystko i robię wszystko, żeby zadbać o nasze dobre relacje
— mówił prezydent Karol Nawrocki.
Jak widać, mocno zabolało Donalda Tuska.
CZYTAJ TAKŻE: Prezydent Nawrocki: Tusk swoją wypowiedzią ubliżył narodowi amerykańskiemu. Na szczęście to ja reprezentuję Polskę w USA
