Mural autorstwa Banksy’ego przedstawiający sędziego, który uderza leżącego na ziemi protestującego, stworzony na ścianie budynku Royal Courts of Justice w Londynie, gdzie mieści się Wysoki Trybunał, wywołał liczne komentarze. Również w Polsce! „Banksy pokazuje brutalną prawdę o wymiarze sprawiedliwości. To, co w jego sztuce szokuje, w Polsce bywa codziennością – sądy stają się narzędziem polityki, a nie sprawiedliwości” - skomentował były szef MSWiA Mariusz Kamiński. „Mógłby również namalować go w Polsce - też by niestety pasował. Potężny przekaz” - ocenił także europoseł PiS Tobiasz Bocheński.
Zdjęcie muralu pojawiło się na oficjalnym profilu Banksy’ego na Instagramie, co poświadcza jego autorstwo. Artysta podpisał fotografię „Royal Courts of Justice. London”. Dzieło powstało na zewnętrznej ścianie budynku Queen’s Building, który jest częścią kompleksu sądowego.
Jak wskazała stacja BBC, chociaż mural nie nawiązuje do żadnej konkretnej sprawy ani zdarzenia, to powstał zaledwie dwa dni po zatrzymaniu 890 osób podczas protestu w stolicy Wielkiej Brytanii wspierającego zdelegalizowaną propalestyńską grupę Palestine Action.
Na portalach społecznościowych pojawiły się zdjęcia, które świadczą o tym, że dzieło zostało przykryte dużymi płachtami plastiku i dwiema metalowymi barierami. Przed muralem pojawili się także ochroniarze.
Rzecznik Royal Courts of Justice powiedział w rozmowie z „Guardianem”, że praca Banksy’ego zostanie zdjęta, ponieważ budynek jest zabytkiem i musi zachować oryginalny charakter. Gmach Queen’s Building został oddany do użytku w 1964 r. i jest wpisany na listę zabytków o szczególnym znaczeniu architektonicznym lub historycznym.
„Przerażająco trafne”
Mural ten wywołał liczne komentarze, także w Polsce.
Banksy pokazuje brutalną prawdę o wymiarze sprawiedliwości. To, co w jego sztuce szokuje, w Polsce bywa codziennością – sądy stają się narzędziem polityki, a nie sprawiedliwości. Sędzia z graffiti to Iustitia w praktyce. Przerażająco trafne
— stwierdził europoseł PiS, były szef MSWiA Mariusz Kamiński.
Banksy umieścił ten mural na królewskim sądzie w Londynie. Mógłby również namalować go w Polsce - też by niestety pasował. Potężny przekaz.
— dodał eurodeputowany Tobiasz Bocheński.
Nowe dzieło Banksy’ego przed budynkiem Royal Courts of Justice (po polsku: Królewskich Sądów Sprawiedliwości w Londynie, gdzie mieści się m. In. Sąd Najwyższy). Uniwersalny i ponadczasowy problem nadużywania władzy sędziowskiej (jakże aktualny także w Polsce). Mural ma być usunięty nakazem władz brytyjskich.
— opisał sędzia SN Kamil Zaradkiewicz.
Jak to Banksy planuje pełnię wyrazu swego dzieła w czasie.
— skomentował aktor Redbad Klynstra.
Banksy vs. Goverment.
— podał dalej europoseł PiS Dominik Tarczyński.
