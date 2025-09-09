Kim jest sędzia Rodakowski, który wypuścił "piątkę z Hajnówki" ws. imigrantów? Przed rokiem uniewinnił także Cimoszewicza

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Sędzia Adam Rodakowski / autor: PAP/Artur Reszko/Andrzej Barabasz/CC BY-SA 3.0/X
Sędzia Adam Rodakowski / autor: PAP/Artur Reszko/Andrzej Barabasz/CC BY-SA 3.0/X

Sąd Rejonowy w Hajnówce wydał wczoraj szokujący wyrok ws. pięciu osób, których prokuratura oskarżyła o ułatwianie imigrantom niezgodnego z prawem pobytu w Polsce. Okazuje się, że wyrok wydał ten sam sędzia, który przed rokiem uniewinnił także Włodzimierza Cimoszewicza, oskarżonego o potrącenie rowerzystki na przejściu. O sędzi Sądu Rejonowego w Białymstoku Adamie Rodakowskim zrobiło się bardzo głośno.

W sprawie pięciu osób oskarżanych o pomocnictwo w nielegalnym przekroczeniu prokuratura domagała się kar roku i czterech miesięcy więzienia dla każdej z nich. Cztery z nich zostały zatrzymane, gdy przewoziły migrantów. Wszystkich uniewinnił jednak sędzia Adam Rodakowski. Uzasadniając wczorajszy wyrok, Rodakowski stwierdził, że nie ma dowodów, by aktywiści osiągnęli korzyść materialną za pomoc nielegalnym imigrantom, a zatem w praktyce za przeszkadzanie polskim służbom w ochronie granicy. Wyrok jest oczywiście nieprawomocny.

Takim orzeczeniem prawdopodobnie zaskoczona jest także prokuratura, która nie wyklucza złożenia apelacji. Zgodnie z wydanym przez Prokuraturę Okręgową w Białymstoku komunikatem decyzja ma zapaść po przesłaniu przez sąd pisemnego uzasadnienia.

Skierowanie wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku nie przesądza, czy zostanie wniesiona apelacja – decyzja w tym przedmiocie zostanie podjęta po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Sąd uzasadnieniem.

— brzmi komunikat Prokuratury Okręgowej w Białymstoku

CZYTAJ TAKŻE: Kamiński nie gryzie się w język po szokującym wyroku: Sędziowie stają po stronie przemytników. To cios w bezpieczeństwo granic

Sędzia Rodakowski dał się już poznać

Sędzia Adam Rodakowski rozpatrywał także sprawę byłego senatora, europoseł i premiera Włodzimierza Cimoszewicza. Prokuratura oskarżała prominentnego polityka lewicy o to, że  4 maja 2019 roku potrącił 70-letnią rowerzystkę na przejściu, na skutek czego doznała ona złamania kości podudzia, otarcia twarzy i dłoni. Zarzuty dotyczyły nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, niezachowania ostrożności przy zbliżaniu się do przejścia i rozpoczęcie manewru hamowania zbyt późno. Oskarżono go także o to, że zbiegł z miejsca zdarzenia. Cimoszewiczowi groziło pół roku więzienia w zawieszeniu na dwa lata, trzyletni zakaz prowadzenia pojazdów oraz 10 tys. zł nawiązki i 10 tys. zł zadośćuczynienia.

Po trwającym cztery lata procesie, w czerwcu ubiegłego roku, sędzia Adam Rodakowski Cimoszewicza uniewinnił. W uzasadnieniu wyroku stwierdził, że brak było dowodów potwierdzających, że to Cimoszewicz doprowadził do wypadku. Z takim werdyktem prokuratura się nie zgodziła i złożyła apelację. Proces trwa nadal.

CZYTAJ TAKŻE:

— Potrącenie rowerzystki. Sąd zleca nową opinię biegłych ws. wypadku z udziałem Cimoszewicza. „Jestem zmuszony taki wniosek złożyć”

— Potrącenie rowerzystki. Będzie ciąg dalszy procesu Włodzimierza Cimoszewicza. Wyrok w całości zaskarżyła prokuratura

— Burza w sieci po uniewinnieniu Cimoszewicza ws. potrącenia! „Kasta znów czuje się doskonale”; „włos mu z głowy nie spadł”

koal/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych