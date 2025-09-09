Gdyby Koalicja Obywatelska i TVP w likwidacji jeszcze nie pożałowały, że swego czasu posiłkowały się „eksperckimi” analizami dr. Krzysztofa Kontka, aby podważać wynik wyborów prezydenckich, to naukowiec co jakiś czas im w tym pomaga. Wpisy Kontka na portalu X są od dłuższego czasu coraz dziwniejsze. „Stanowski to k…s” - napisał ostatnio. „Ten szur miał być autorytetem podważającym wybory prezydenckie w Polsce…” - skomentował poseł PiS Jan Kanthak.
Krzysztof Kontek stał się jednym z czołowych „ekspertów” od „fałszerstw wyborczych”. Walczy o ponowne przeliczenie głosów nawet teraz, choć już bez szans na odwrócenie wyniku wyborów. Chwilowo jednak dołączył do chóru oburzonych na Krzysztofa Stanowskiego, którzy rzekomo straszliwie „prześladuje” syna Doroty i Ryszarda Schnepfów (jedyne, co mówił o 14-letnim Maksymilianie to to, że nastolatek nosi imię po dziadku).
Kontek obraża Stanowskiego
Stanowski to k…s
— obwieścił na platformie X dr Kontek.
Doczekał się już komentarzy - często nie mniej dosadnych niż jego własny!
Ten szur miał być autorytetem podważającym wybory prezydenckie w Polsce…
— napisał Jan Kanthak, poseł PiS.
Wyślijcie do pana Kontka statystyka od 7 boleści karetkę, bo ciśnienia nie trzyma
— napisała dziennikarka Monika Rutke.
A ostatnie - skojarzenie z Jackiem Murańskim, inną ciekawą postacią tego uniwersum, nasuwa się samo!
Krzysztof Kontek, postać znana
— ironizował internauta Profesor Pingwin.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/740033-ekspert-ludzi-tuska-kontek-wulgarnie-atakuje-stanowskiego
