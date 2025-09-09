KOMENTARZE

Kolejne popisy "eksperta" ludzi Tuska od "fałszerstw" w komisjach wyborczych! Kontek wulgarnie atakuje Stanowskiego. "K...s"!

Gdyby Koalicja Obywatelska i TVP w likwidacji jeszcze nie pożałowały, że swego czasu posiłkowały się „eksperckimi” analizami dr. Krzysztofa Kontka, aby podważać wynik wyborów prezydenckich, to naukowiec co jakiś czas im w tym pomaga. Wpisy Kontka na portalu X są od dłuższego czasu coraz dziwniejsze. „Stanowski to k…s” - napisał ostatnio. „Ten szur miał być autorytetem podważającym wybory prezydenckie w Polsce…” - skomentował poseł PiS Jan Kanthak.

Krzysztof Kontek stał się jednym z czołowych „ekspertów” od „fałszerstw wyborczych”. Walczy o ponowne przeliczenie głosów nawet teraz, choć już bez szans na odwrócenie wyniku wyborów. Chwilowo jednak dołączył do chóru oburzonych na Krzysztofa Stanowskiego, którzy rzekomo straszliwie „prześladuje” syna Doroty i Ryszarda Schnepfów (jedyne, co mówił o 14-letnim Maksymilianie to to, że nastolatek nosi imię po dziadku).

Kontek obraża Stanowskiego

Stanowski to k…s

— obwieścił na platformie X dr Kontek.

Doczekał się już komentarzy - często nie mniej dosadnych niż jego własny!

Ten szur miał być autorytetem podważającym wybory prezydenckie w Polsce…

— napisał Jan Kanthak, poseł PiS.

Wyślijcie do pana Kontka statystyka od 7 boleści karetkę, bo ciśnienia nie trzyma

— napisała dziennikarka Monika Rutke.

A ostatnie - skojarzenie z Jackiem Murańskim, inną ciekawą postacią tego uniwersum, nasuwa się samo!

Krzysztof Kontek, postać znana

— ironizował internauta Profesor Pingwin.

