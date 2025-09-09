Dorota Wysocka-Schnepf nagle poinformowała o pozwie skierowanym przeciwko red. Krzysztofowi Stanowskiemu za rzekome zaszczuwanie jej syna. W istocie dziennikarz po prostu zauważył, że syn pracownicy TVP Info w likwidacji ma na imię - zgodnie z informacją w Wikipedii - Maximilian, podobnie jak jego dziadek Maksymilian Sznepf, który był jednym z dowódców w Obławie Augustowskiej. W wyniku całej sytuacji, wielu Polaków zainteresowało się historią Obławy Augustowskiej, a także odznaczeniem Virtuti Militari, które swego czasu otrzymał Sznepf. Szef BBN prof. Sławomir Cenckiewicz przypomniał, że to odznaczenie otrzymał od władz komunistycznej Polski Ludowej.
Krzysztof Stanowski w swoim programie na temat pozwu Wysokiej-Schnepf w Kanale Zero zaapelował, by odebrać order Virtuti Militari płk. Maksymilianowi Sznepfowi. Zawnioskować o to mógłby prezydent Karol Nawrocki, ale według szefa BBN prof. Sławomira Cenckiewicza nie ma takie potrzeby, gdyż order, który otrzymał Sznepf, to odznaczenie PRL-owskie, różniące się nawet wyglądem od tego nadawanego w wolnej Polsce. Legalne odznaczenie w czasach PRL-u było nadawane przez kapitułę na uchodźstwie.
Virtuti Militari płk. Maksymiliana Sznepfa i innych bolszewików nadały im władze agenturalnej i komunistycznej Polski Ludowej! Bolszewicy ukradli wolnej Polsce nazwę orderu w ramach procesu legitymizacji swojej uzurpatorskiej władzy - faktycznie wprowadzał go dekret sowieckiej agentury, czyli PKWN z grudnia 1944 r., ale już Zygmunt Berling (awansowany przez Stalina na generała) w 1943 r. wprowadzał nowy VM. Legalna kapituła VM trwała nieprzerwanie na uchodźstwie - razem z legalnymi władzami RP - od 1939 (we Francji) do 1990 r. (w Anglii)
— napisał na platformie X prof. Sławomir Cenckiewicz.
To są zatem dwa zupełnie inne ordery VM, na szczęście różniły się nawet wzorem i estetyką - komuniści usunęli ze swojego VM orła w koronie. Nie uznajemy i nie utożsamiamy się z polityką orderową Polski Ludowej/PRL, którą wpierw prowadził prezydent Bierut a potem Rada Państwa PRL. Komuniści nadali ponad 5 tys. VM - nie tylko konkretnym bandytom (dostał VM nawet gen. Sierow! I chyba prezydent Wałęsa mu go starał się odebrać ), ale też jednostkom LWP, które pacyfikowały podziemie niepodległościowe (np. 6 Pomorska Dywizja Piechoty). Ich zbrodnie, ich ordery! A tu jest wolna Polska!
— podkreślił szef BBN.
Wzrost zainteresowania Obławą Augustowską wśród Polaków
Tymczasem po statystykach wyszukiwań fraz w Google w ostatnich dniach widać, że wielu internautów zaczęło poszukiwać, czym jest Obława Augustowska po tym, jak Dorota Wysocka-Schnepf postanowiła pozwał założyciela Kanału Zero.
Powinienem dostać jakieś odznaczenie za wkład w edukację historyczną Polaków
— skomentował ironicznie tę sytuację na platformie X Krzysztof Stanowski.
