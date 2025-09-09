Do Polski trafi 43,7 miliarda euro z programu SAFE, o czym poinformował dziś na platformie X wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. „Ta decyzja to wielki sukces Polski i gwarancja dalszych inwestycji w bezpieczeństwo i rozwój naszego przemysłu zbrojeniowego” - cieszy się polityk. Czy minister posłucha swojego poprzednika w MON - Mariusza Błaszczaka, który apelował dziś na konferencji prasowej, aby środki z SAFE zostały przeznaczone na budowę fabryki dronów na wzór tych wykorzystywanych przez Ukrainę w walce z rosyjską agresją?
Mamy to! Komisja Europejska poinformowała, że 43,7 miliarda euro z programu SAFE trafi do Polski! Wnioski do KE złożyło 19 państw członkowskich na łączną kwotę 150 mld euro. Ta decyzja to wielki sukces Polski i gwarancja dalszych inwestycji w bezpieczeństwo i rozwój naszego przemysłu zbrojeniowego
— napisał szef MON na platformie X.
Jak zaznaczył, rząd chce, aby pieniądze z tego funduszu wzmocniły kluczowe zdolności Wojska Polskiego, obronę powietrzną i przeciwrakietową, systemy artyleryjskie, zakupy amunicji, dronów i systemów antydronowych.
To będzie także wsparcie zdolności strategicznych, ochrona infrastruktury krytycznej, mobilności wojsk oraz cyberprzestrzeni
— dodał Kosiniak-Kamysz.
PiS: Pieniądze przeznaczyć na budowę fabryki dronów
Opozycja ma nawet dość konkretny pomysł, na co warto przeznaczyć wspomniane środki - i tak będące po prostu pożyczką.
Podczas dzisiejszej konferencji prasowej politycy PiS: Mariusz Błaszczak - były szef MON, a także Bartosz Kownacki - sekretarz stanu w MON w latach 2015-2018, zwracali uwagę na ostatnie przypadki dronów spadających na terytorium Polski.
Dziś słyszymy, że KE będzie obradowała ws. funduszu SAFE. Żądamy, żeby pieniądze z tego funduszu były przeznaczone na budowę fabryki dronów tanich, na wzór tych, jakie wykorzystuje Ukraina w walce z Rosją
— apelował przewodniczący klubu parlamentarnego PiS.
150 mld euro dla krajów członkowskich UE
W ramach programu SAFE do rozdzielenia jest 150 mld euro w formie niskooprocentowanych pożyczek na sprzęt wojskowy i amunicję. Polska ubiegała się o 45 mld euro.
Jak zapowiedział dziś przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk, „Polska będzie zdecydowanie największym beneficjentem tego imponującego przedsięwzięcia”.
Program preferencyjnych pożyczek SAFE został ustanowiony w czasie polskiego przewodnictwa w Radzie UE, o co zabiegała polska prezydencja. Jest elementem planu dozbrajania Europy w związku m.in. z rozwijaniem potencjału militarnego przez Rosję.
Co do zasady, SAFE ma przyczynić się do rozwoju współpracy w obszarze zamówień obronnych między krajami UE. Pieniądze z pożyczek będą przekazywane na projekty zgłaszane przez co najmniej dwa państwa. W pierwszym roku będzie jednak wyjątek od tej reguły - możliwe stanie się składanie wniosków na kontrakty już zawarte przez jedno państwo.
aja/PAP
