Rafał Leśkiewicz pytany o działania Radosława Sikorskiego w USA, stwierdził, że nie będzie się pastwił i oceniał.
Absolutnie, nie mam takiego zamiaru. Już to minęło, już ten kurz opadł. Jesteśmy po wizycie w Stanach Zjednoczonych. Pan prezydent Karol Nawrocki pojechał do Stanów Zjednoczonych, odbył pierwszą wizytę w Stanach Zjednoczonych, wizytę roboczą na zaproszenie prezydenta Donalda Trumpa. 3 września bardzo dobre spotkanie w Waszyngtonie
— mówił rzecznik prezydenta.
„Nie rozumiem ruchów Sikorskiego”
Zaznaczył, że nie rozumie „nieco chaotycznych ruchów pana Radosława Sikorskiego, który robi sobie kolejne selfie na tle budynków administracji rządowej, na tle Białego Domu, zarzuca panu prezydentowi jakieś ‘foul-e’ polityczne i działania, które szkodzą polskiej polityce zagranicznej”.
Przypomnę, bo to jest w ogóle nieprawda, ale przypomnę, że przede wszystkim polska konstytucja, i do tego się teraz już bardzo poważnie odniosę, artykuł 133. Konstytucji wyraźnie stanowi o tym, że polski prezydent i polski rząd mają ze sobą współpracować na polu polityki zagranicznej
— zastrzegł Rafał Leśkiewicz.
„Temat reparacji należy podnieść”
Rzecznik prezydenta skomentował także kwestie związane z reparacjami wojennymi od Niemiec.
Bez wątpienia temat reparacji należy podnieść. Pan prezydent Karol Nawrocki powiedział o tym podczas swojego przemówienia na Westerplatte. Przypomniał też o tym, przemawiając 1 września także po południu w Wieluniu. To nie jest tak, że ten temat politycznie jest zamknięty. On jest trudny, ale nie jest zamknięty
— podkreślił.
Na pewno nie powinien być zamknięty dla nas, dla Polaków, i na pewno powinniśmy się domagać reparacji od władz Niemiec
— dodał Rafał Leśkiewicz.
