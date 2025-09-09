Weta prezydenta Karola Nawrockiego związane z kontrowersyjnymi ustawami ws. pomocy dla obywateli Ukrainy i zamrożenia cen energii (ktore zostały wrzucone do ustawy wiatrakowej) zmusiły rządzących do przygotowania nowych projektów w tej sprawie. Zamiast przyjąć rozwiązania przygotowane przez obóz prezydenta, zapowiedzieli oni, że Rada Ministrów przyjęła nowe rozwiązanie dotyczące kwestii pomocy dla Ukrańców oraz prawa do świadczeń dla cudzoziemców oraz ws. bonu ciepłowniczego i zamrożenia cen energii. Podczas konferencji prasowej w tej sprawie szef MSWiA Marcin Kierwiński atakował prezydenta Karola Nawrockiego, który powstrzymał szkodliwe dla Polski ustawy.
Szef MSWiA Marcin Kierwiński podczas konferencji prasowej przekazał, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o pomocy dla Ukraińców. Uzasadniając projekt skupił się na… oczernianiu prezydenta Karola Nawrockiego
Ta ustawa jest oczywistą odpowiedzią na nieuzasadnione i niemądre weto pana prezydenta Nawrockiego sprzed dwóch tygodni dotyczące kwestii przedłużenia ochrony czasowej dla Ukraińców przebywających w Polsce. My staramy się jak najszybciej te błędy, które zaistniały pod wpływem weta pana prezydenta i uchronić Polaków przed gigantycznym bałaganem i przed gigantycznymi skutkami finansowymi, bo gdyby ta propozycja, którą dzisiaj składamy, nie została przyjęta, to możemy liczyć się z tym, że koszty, które spadną na administrację, a więc na Polaków to są koszty dochodzące do 8 miliardów złotych
— przekonywał.
Kierwiński mówił, że ustawa ta zakłada uregulowanie kwestii świadczeń dla wszystkich cudzoziemców w Polsce, niezależnie od ich narodowości.
Wszystkie kwestie dotyczące 800+, Dobry Start, Aktywny Rodzic - będą uzależnione od aktywności zawodowej danej osoby na terytorium Polski. Wyłączeniem od tej kwestii są osoby, które wychowują dzieci z niepełnosprawnością, ale po uzyskaniu stosownego zaświadczenia z polskich instytucji
— mówił.
Warto przypomnieć, że jest to zgodne z tym, co oczekiwał prezydent. Karol Nawrocki złożył bowiem swój własny projekt ustawy wprowadzającej nowe zasady wypłaty świadczenia 800+ dla przebywających w Polsce Ukraińców.
Warto zauważyć, że rozwiązania przygotowane przez rząd prawdopodobnie są odpowiedzią na oczekiwania prezydenta, a Kierwiński mimo to, że je realizuje, to oskarżał prezydenta Karola Nawrockiego o wprowadzanie „chaosu prawnego”.
Bon ciepłowniczy
Podczas konferencji prasowej głos zabrał minister energii Miłosz Motyka
Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o bonie ciepłowniczym i zamrożeniu cen prądu dla gospodarstw domowych w IV kwartale 2025 r. na poziomie 500 zł za MWh netto
— wskazał.
Bon ciepłowniczy ma być wsparciem dla gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego w II połowie 2025 r. i w całym 2026 r. Bon będzie przyznawany na podstawie kryteriów dochodowych. Otrzymają go gospodarstwa domowe, które: osiągają dochód równy lub niższy niż 3272,69 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych; osiągają dochód równy lub niższy niż 2454,52 zł na osobę w przypadku gospodarstw wieloosobowych. Ponadto gospodarstwa te będą musiały korzystać z ciepła systemowego dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne i płacić za ciepło powyżej 170 zł/GJ.
Ma też obowiązywać zasada „złotówka za złotówkę” - czyli bon będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale jego kwota zostanie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota bonu to 20 zł; poniżej tej kwoty bon nie będzie wypłacany.
Bon ciepłowniczy będzie przyznawany dwukrotnie: za okres od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. (jednorazowo) w wysokości 500 zł – gdy cena ciepła jest wyższa niż 170 zł/GJ i nie wyższa niż 200 zł/GJ; w wysokości 1000 zł – gdy cena ciepła jest wyższa niż 200 zł/GJ i nie wyższa niż 230 zł/GJ; w wysokości 1750 zł – gdy cena ciepła jest wyższa niż 230 zł/GJ.
Z kolei za okres od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r. bon będzie przyznawany jednorazowo w wysokości 1000 zł – gdy cena ciepła jest wyższa niż 170 zł/GJ i nie wyższa niż 200 zł/GJ; wysokości 2000 zł – gdy cena ciepła jest wyższa niż 200 zł/GJ i nie wyższa niż 230 zł/GJ; w wysokości 3500 zł – gdy cena ciepła jest wyższa niż 230 zł/GJ.
Wnioski o bon będą przyjmowane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.
Rząd szacuje, że łączny koszt funkcjonowania bonu ciepłowniczego do końca 2026 r. wyniesie 889,4 mln zł.
Projekt przewiduje też przedłużenie do końca 2025 r. obowiązującego obecnie prawa do korzystania przez gospodarstwa domowe z zamrożonej ceny energii elektrycznej na poziomie 500 zł za MWh netto.
