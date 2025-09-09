Co tam spadające drony, co tam dziurawy budżet?! Gawkowski: Związki partnerskie wśród priorytetów programowych rządu

Lewica nadal swoje! Do końca roku ma zostać zamknięta sprawa „związków partnerskich” - przekonuje Katarzyna Kotula, sekretarz stanu w KPRM. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział z kolei, że regulacje dotyczące tej kwestii znajdą się wśród priorytetów programowych Rady Ministrów.

W porządku dzisiejszego posiedzenia rządu był punkt dotyczący „priorytetów polityki Rady Ministrów wraz z wykazem priorytetów polityki członków Rady Ministrów”.

Gawkowski powiedział dziennikarzom w Sejmie, że Rada Ministrów przyjmie priorytety programowe, wśród których znajdzie się… kwestia związków partnerskich.

Przyjmuje Rada Ministrów priorytety, w których jest zapisane jasno - punkt o związkach partnerskich

— powiedział Gawkowski dopytywany, jaka będzie nazwa ustawy dotycząca tej kwestii.

Kotula: Jest światełko w tunelu

Z kolei Kotula, która odpowiada za rządowy projekt ustawy o związkach partnerskich, poinformowała PAP, że odbyło się spotkanie w tej sprawie.

Było takie spotkanie liderów i ono pokazuje, że jest światełko w tunelu

— powiedziała.

Według Kotuli, do końca roku „ta sprawa zostanie zamknięta”.

Chcemy bardzo ten temat zakończyć w takim zakresie, żeby był finalnie głosowany w Sejmie

— dodała.

Poruszono także kwestię „liberalizacji prawa aborcyjnego”

Poinformowała też, że podczas rozmów lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty i szef PSL, wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz poruszyli również kwestię projektów liberalizujących prawo aborcyjne.

To temat, który ma znaleźć swój finał jeszcze w tych następnych tygodniach i miesiącach tego roku, tak, żebyśmy wiedzieli, czy mamy większość w Sejmie i mogli czekać na decyzję prezydenta

— powiedziała Kotula.

Swoją drogą to nawet dość zabawne, że minister Kotula po tym jak przez prawie dwa lata zajmowała się przede wszystkim sprawą „związków partnerskich”, dopiero dziś mówi o „światełku w tunelu”. Miejmy nadzieję, że rząd pomyśli też o pilniejszych sprawach, takich jak ostatnie historie z dronami czy katastrofalny stan finansów państwa.

aja/PAP

