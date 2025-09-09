WIDEO

Szynkowski vel Sęk ujawnił manipulację neo-TVP Info! Wycięli fragment jego wypowiedzi. "Nieładnie kłamczuszki z czystej wody"

Dziennikarka TVP Info w likwidacji Justyna Dobrosz-Oracz próbowała wykazać niekonsekwencję Szymonowi Szynkowskiemu vel Sękowi. Polityk w nagraniu w mediach społecznościowych zdemaskował perfidię działania Dobrosz-Oracz - ona lub inni pracownicy TVP Info w likwidacji przycięli wypowiedź posła PiS tak, by pasowała do ich narracji.

Kto jest odpowiedzialny za prowadzenie polityki zagranicznej w Polsce?

— zapytała Szymona Szynkowskiego vel Sęka na antenie TVP Info w likwidacji Justyna Dobrosz-Oracz, przygotowując swoją pułapkę na posła PiS.

Rząd razem z prezydentem. Tak określa to konstytucja. Rada Ministrów wspólnie z prezydentem

— odpowiedział poseł PiS.

To zaprzecza pan swoim własnym słowom. Rozmawiałem pana z panem 2 lata temu i o to co pan mówił

— zareagowała dziennikarka TVP Info w likwidacji. W tym momencie przypomniany został fragment wypowiedzi Szynkowskiego vel Sęka sprzed dwóch lat.

Rząd jest odpowiedzialny zgodnie z artykułem bodaj 145 konstytucji za prowadzenie polityki zagranicznej. No i to zostało też odpowiednio wyinterpretowane w przyszłości przez Trybunał Konstytucyjny

— zacytowano fragment wypowiedzi posła PiS w neo-TVP Info.

I co? Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia

— mówiła Dobrosz-Oracz.

To jakoś dziwnie pani redaktor czy państwo przycięliście ten materiał

— odpowiedział wówczas polityk PiS.

Pełna wypowiedź posła PiS

Teraz Szymon Szynkowski vel Sęk zamieścił na platformie X nagranie ze swoją pełną archiwalną wypowiedzią, do której nawiązała dziennikarka neo-TVP Info.

Przepis dotyczący prowadzenia polityki zagranicznej, polityka zagraniczna jest współudziałem oczywiście rządu i prezydenta. Natomiast rząd jest odpowiedzialny zgodnie z artykułem 145 konstytucji za prowadzenie polityki zagranicznej

— mówił wówczas Szymon Szynkowski vel Sęk.

Oj, nieładnie kłamczuszki z czystej wody. Prawda zawsze wyjdzie na jaw

— podsumował całą sytuację w nagraniu poseł PiS.

Prawda zawsze wyjdzie na jaw, manipulatorzy z TVP Info! Wczoraj red. Dobrosz-Oracz rzekomo skonfrontowała mnie z moją wypowiedzią sprzed 2 lat wykazując niekonsekwencję… Tyle, że moja dawną wypowiedź celowo przycięto tak, żeby usunąć fragment w którym mówiłem… dokładnie to samo co obecnie!

— napisał z kolei Szymon Szynkowski vel Sęk we wpisie na platformie X.

