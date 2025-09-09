„Biorąc pod uwagę tarcia wewnątrzkoalicyjne, to jestem bardzo ciekawy, co będzie się działo, zwłaszcza w kontekście ustaw prezydenckich. My czekamy na te ustawy. Jesteśmy gotowi za nimi zagłosować choćby dzisiaj. Natomiast mam obawę, że oni będą to odwlekać po to, żeby znowu obwinić o coś prezydenta” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Paweł Jabłoński.
Paweł Jabłoński skomentował na antenie Telewizji wPolsce24 amerykańsko-polską i europejską ofensywę prezydenta Karola Nawrockiego. Odniósł się również do nagrania, które pokazuje biegnącego, a może raczej uciekającego, premiera Donalda Tuska.
„Uciekał przed niezrealizowanymi obietnicami”
Ucieka chyba rzeczywiście przed tymi niezrealizowanymi obietnicami. Bardzo skutecznie przed nimi ucieka już prawie 2 lata. W takim tempie jak prezydent to pan Donald Tusk nigdy w życiu nie pracował. Mam wrażenie, że to jest coś, co jest dla Tuska nieosiągalne. On pracuje tak naprawdę od wtorku do czwartku. A od piątku do poniedziałku to ma taki przedłużony weekend
— wskazał poseł PiS.
Generalnie on się nie przepracowywał chyba nigdy. Teraz jest próba pokazania go jako takiego człowieka dynamicznego. Nie dziwię się, przynajmniej tak wizerunkowo chciałby się przedstawić, bo prezydent Nawrocki zaczął robić to, co powinien robić człowiek na takim urzędzie, pracować dla Polski. Oni się nie spodziewali tego. Spodziewali się, że jakby Trzaskowski wygrał, to on by pewnie sobie leżał w pałacu, na różne ceremonialne wizyty się udawał, ale specjalnie by się pewnie nie przepracowywał, więc dla nich to jest duże zaskoczenie
— podkreślił Paweł Jabłoński.
Co dalej z ustawami prezydenckimi?
Zaznaczył, że to jest naturalne, że „ludzie będą porównywać aktywność prezydenta Nawrockiego z lenistwem Tuska”.
Z brakiem realizacji obietnic, z działaniem opartym wyłącznie na propagandzie. Oni tylko propagandę potrafią robić. Niestety są w tym dość skuteczni. Musimy się spodziewać, że będzie tego dość sporo. Biorąc pod uwagę tarcia wewnątrzkoalicyjne, to jestem bardzo ciekawy, co będzie się działo, zwłaszcza w kontekście ustaw prezydenckich. My czekamy na te ustawy. Jesteśmy gotowi za nimi zagłosować choćby dzisiaj. Natomiast mam obawę, że oni będą to odwlekać po to, żeby znowu obwinić o coś prezydenta
— powiedział polityk.
„Stworzyliśmy inicjatywę Trójmorza”
Odniósł się również do dzisiejszej wizyty prezydenta Nawrockiego w Finlandii.
Rozmowy z przywódcami państw Europy odbyły się już przed wizytą Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. Była też wtedy rozmowa z prezydentem Finlandii i teraz jest kontynuacja tych rozmów po wizycie w USA. Prezydent Nawrocki będzie przekazywał swojemu fińskiemu odpowiednikowi informacje, o których się nie mówi przez telefon
— mówił.
Dlaczego to jest istotne? Jesteśmy największym państwem w regionie. Stworzyliśmy, to była wielka inicjatywa prezydenta Dudy, Inicjatywę Trójmorza. Platforma Obywatelska robiła przez te ostatnie dwa lata wszystko, żeby tę inicjatywę w ogóle zlikwidować. Prezydent Nawrocki powiedział w swoim orędziu, gdy był dzień zaprzysiężenia, powiedział od razu: „Trójmorze zostanie odbudowane i zostanie poszerzone”. Także wspominał o rozszerzeniu bukaresztańskiej dziewiątki do bukaresztańskiej 11, żeby tam włączyć między innymi Finów
— przypomniał Paweł Jabłoński.
Ocenił także, jaka będzie ta jesień polityczna.
Patrząc na te tarcia wewnątrzkoalicyjne, na to, jak oni się wzajemnie już po prostu nie znoszą, to sądzę, że dochodzimy do momentu przesilenia. Nie zdziwiłbym się, gdyby ta koalicja nie dotrwała do końca kadencji, choć pewnie to się nie wydarzy
— dodał poseł PiS.
