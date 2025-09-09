Impreza American Rodeo Polska, która miała odbyć się w Gliwicach, a w czasie której miały być ujeżdżane m.in. byki, została odwołana po tym, jak Urząd Miasta Gliwice odmówił wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. Przeciwniczką organizacji tej imprezy była prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka, żona europosła KO Borysa Budki. Dziennikarka Polsat News zapytała o tę sprawę w Sejmie Jarosława Kaczyńskiego. Okazało się, że prezes PiS jest zadowolony z odwołania tego wydarzenia.
To dobrze
— krótko rzucił Jarosław Kaczyński w odpowiedzi na pytanie, czy to dobrze, że została odwołana impreza American Rodeo Polska w Gliwicach.
Dlaczego, przecież uwielbia pan rodeo?
— dopytywała reporterka Polsat News, nawiązując do publicznie znanej informacji o tym, że Jarosław Kaczyński lubi oglądać rodeo.
Może nie uwielbiam, ale ja nie wiem, jakie to rodeo jest
— zaznaczył prezes PiS.
Jeśli takie klasyczne, to wtedy nie wiem dlaczego, to jest zrobione, ale bywają takie złe rodea i te wszystkie sporty ze zwierzętami są - powiedzmy sobie, z punktu widzenia empatii wobec zwierząt - wątpliwe
— dodał.
Odwołanie imprezy rodeo w Gliwicach
Impreza American Rodeo Polska, która miała odbyć się w sobotę 13 września w PreZero Arenie Gliwice, została odwołana – poinformowali w poniedziałek organizatorzy, którym Urząd Miasta Gliwice odmówił wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.
Organizatorzy zapowiadali, że widownia podczas American Rodeo Polska będzie mogła zobaczyć m.in. ujeżdżanie byków, pokazy kaskaderskie i cheerleaderskie. Ujeżdżanie byków wzbudziło protesty m.in. organizacji prozwierzęcych. Sprzeciw wyraziła również prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka.
Jako prezydent Gliwic, a także jako osoba zaangażowana w ochronę praw zwierząt zdecydowanie sprzeciwiam się wszelkim formom wykorzystywania zwierząt do celów rozrywkowych, szczególnie wówczas, gdy może to narażać je na stres, cierpienie bądź krzywdę
— napisała Katarzyna Kuczyńska-Budka w oświadczeniu.
Organizatorzy American Rodeo Polska poinformowali w mediach społecznościowych o odwołaniu imprezy. Potwierdził to magistrat, który wyjaśnił, że w piątek odmówił im wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.
W oświadczeniu Urząd Miasta Gliwice wskazał, że – w jego ocenie – doszło do naruszenia ustawy o ochronie zwierząt, zgodnie z którą zwierzęta wykorzystywane do celów rozrywkowych mogą być „jedynie w stadninach, cyrkach lub bazach cyrkowych oraz w miejscach przeznaczonych dla zwierząt wykorzystywanych do celów specjalnych”.
PreZero Arena Gliwice nie mieści się w powyższym katalogu
— poinformował magistrat.
W ustawie zapisano również, że „przetrzymywanie, hodowla lub prezentacja zwierząt (…), musi być wykonywana w sposób gwarantujący bezpieczeństwo ludzi i zwierząt”. Według magistratu, wbrew stanowisku organizatorów, nie można przyjąć, że Główny Lekarz Weterynarii, zatwierdzając scenariusz występów zwierząt, potwierdził zgodność z tym zapisem.
Urzędnicy wskazali również na naruszenie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
Organizator nie zapewnia opiekunom, zawodnikom i członkom służby technicznej wystarczającego poziomu bezpieczeństwa, narażając te osoby na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet śmierci wskutek nie dających się przewidzieć i opanować zachowań spłoszonych byków
— ocenili.
Organizatorzy w poniedziałek rano odwołali się od decyzji Urzędu Miasta Gliwice do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach.
Decyzja SKO zostanie wydana zbyt późno, aby zmienić sytuację. Rodeo wymaga wcześniejszych przygotowań – szczególnie dla bezpieczeństwa zwierząt, które potrzebują dni na dojazd i adaptację. Zawodnicy z zagranicy (ze Szwecji, Niemiec, Belgii i Francji) musieliby wyruszyć już dziś, żeby nie przekroczyć czasu przyjazdu i ustawowej adaptacji
— napisali organizatorzy, tłumacząc powody odwołania imprezy.
Zapewnili, że pieniądze za zakupione bilety zostaną zwrócone nabywcom, a procedura zostanie przeprowadzona automatycznie – bez konieczności składania wniosków. Osoby, które zakupiły bilety, mają być o przebiegu procedury informowane mailowo.
Organizatorzy w oświadczeniu podkreślili, że nie zgadzają się z decyzją magistratu. Zapowiedzieli, że podejmą w tej sprawie dalsze działania.
Urząd Miasta Gliwice poinformował, że organizatorzy 8 września wycofali odwołanie do SKO i wnieśli o umorzenie postępowania. Czas na podjęcie decyzji w tej sprawie SKO ma do piątku.
tkwl/Polsat News/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/740008-kuriozum-dziennikarka-pyta-prezesa-pis-o-odwolane-rodeo
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.