Reakcja podmiotów odpowiedzialnych za zdrowie obywateli była nieproporcjonalna do zjawiska – oceniła Najwyższa Izba Kontroli. Sposób podejmowania decyzji przez kluczowe podmioty nie sprzyjał gospodarnemu wydatkowaniu środków publicznych – przekazał dziś prezes Izby Marian Banaś, który najwyraźniej „na odchodne” postanowił zabrać się za odgrzebywanie starych spraw. Ciekawe tylko, czy NIK zrobi coś z tym, że do Polski jedzie milion dawek szczepionek Moderny ze względu na wzrost zachorowań na COVID-19?
Marian Banaś już raz zagalopował się w sprawie Polskiego Funduszu Rozwoju do tego stopnia, że niedawno był zmuszony za to przeprosić. Widocznie prezesowi NIK wciąż mało kompromitacji i zamiast zajmować się bieżącymi sprawami, woli uderzać w swoje dawne środowisko polityczne. Izba odgrzebuje więc sprawy z przeszłości.
Raport NIK ws. COVID-19
NIK zaprezentowała dziś raport „Epidemia COVID-19 – czas chaosu i nietrafionych decyzji”, w którym uwzględniono ustalenia z dziewięciu kontroli funkcjonowania państwa w czasie pandemii COVID-19.
Odpowiedzialne organy i instytucje państwa, podmioty lecznicze i służby nie były przygotowane na wybuch epidemii COVID-19
— podkreślił szef NIK, otwierając konferencję prasową.
Zauważył, że tzw. specustawa covidowa zniosła mechanizmy zabezpieczające właściwe wydatkowanie środków publicznych. Dlatego NIK wniosła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności przepisów ustawy i jej nowelizacji z konstytucją.
Do dnia dzisiejszego ten wniosek nie został jeszcze rozpatrzony
— zaznaczył Banaś.
Jak mówił, źle zaprojektowana była też pomoc dla przedsiębiorców, a do tego udzielana była „bez nadzoru i bez kontroli”.
Sposób podejmowania decyzji przez kluczowe podmioty nie sprzyjał gospodarnemu wydatkowaniu środków publicznych
— powiedział Banaś.
Jako przykład wskazał nierzetelne oszacowanie potrzeb w zakresie szczepionek przeciw COVID-19.
Reakcja podmiotów odpowiedzialnych za zdrowie obywateli, choć spójna z odpowiedzią większości państw na COVID-19, była nieproporcjonalna do zjawiska, z jakim faktycznie mieliśmy do czynienia. (…) Wprowadzanie obostrzeń odbywało się w sposób chaotyczny, ad hoc, w oparciu o dane, które nie były kompletne i rzetelne, a tym samym wiarygodne
— podsumowała Izba.
Na jakiej podstawie prezes NIK twierdzi, że dane podawane przez instytucje państwowe „nie były kompletne i rzetelne”?
I wreszcie - czy prawidłowo oszacowano potrzeby w zakresie szczepionek Moderny, które właśnie jadą do Polski?
Mamy wzrost liczby zachorowań na COVID-19. Tegoroczne warianty u młodszych osób powodują objawy podobne do anginy. U starszych mogą wywołać zapalenie płuc
— przekazał PAP w zeszłym tygodniu główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
Przekazał przy tym, że do naszego kraju trafi milion dawek preparatów Moderny.
„Zmarnotrawienie blisko 10 mld zł”
NIK zakwestionowała ponadto wydanie blisko 10 mld zł na szczepienia.
Minister zdrowia nie tylko nie skorzystał z możliwości odstąpienia od zakupu, ale też nie podjął prób zmierzających do zmniejszenia zamówień i kontraktował kolejne dawki szczepionek, pomimo że wcześniejsze umowy zabezpieczały możliwość kilkukrotnego zaszczepienia całej uprawnionej populacji
— powiedział Marcin Stolarczyk, p.o. dyrektor Departamentu Zdrowia w NIK.
Zaznaczył, że decyzje o dodatkowych zakupach były podejmowane przez ministra zdrowia przy pełnej świadomości, że liczba zakażeń maleje.
W efekcie doszło do zmarnotrawienia blisko 10 mld zł publicznych środków finansowych
— podsumował.
NIK krytykuje też GIF
NIK krytycznie oceniła też bierność Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego przy realizacji programu szczepień.
GIF nie monitorował obrotu szczepionkami, pomimo że zgodnie z prawem farmaceutycznym obrót szczepionkami leczniczymi podlega takiemu monitorowaniu
— przekazał Stolarczyk.
W ocenie NIK brak tej wiedzy mógł stanowić poważne zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów.
Pod rządami Mariana Banasia kontrole NIK są niesamowicie wnikliwe. Miejmy nadzieję, że takie same będą w przypadku np. wydatkowania środków z KPO. Oczywiście, jeśli w ogóle będą.
