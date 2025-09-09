Ukraina w NATO i UE? Prezydent Nawrocki: "Tę dyskusję należy odłożyć". Kijów odpowiada. MSZ Ukrainy... wspomina o 2022 r.

Czytaj więcej
Przyszłość Ukrainy w obszarze bezpieczeństwa jest nieodłącznie związana z NATO, a polityczna i gospodarcza - z Unią Europejską”– napisano w oświadczeniu ukraińskiego ministerstwa spraw zagranicznych, wydanym po wczorajszych wypowiedziach prezydenta Karola Nawrockiego podczas wizyty w Wilnie. „Wysoko cenimy wiodącą rolę, jaką Polska wykazała od 2022 r. w zakresie wsparcia Ukrainy, w tym udzielania pomocy wojskowej, dbania o sprawne funkcjonowanie węzła logistycznego dla pomocy międzynarodowej płynącej na Ukrainę, a także gościnność okazaną milionom obywateli Ukrainy”- wskazano jednocześnie.

Członkostwo Ukrainy w tych sojuszach jest gwarancją bezpieczeństwa nie tylko dla Ukrainy, ale i dla całej Europy i Wspólnoty Euroatlantyckiej. To nie przesada, ale współczesne realia

— argumentuje ukraińskie MSZ, podkreślając, że kraje uczestniczące w formacie „koalicji chętnych” zgodziły się co do tego, że członkostwo w UE jest jedną z gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa.

Według oświadczenia ministerstwa, dyskusje na temat przyszłego członkostwa Ukrainy w NATO i UE nie są przedwczesne, ale strategicznie konieczne w kontekście trwającej rosyjskiej agresji.

Wysoko cenimy demonstrowane przez Polskę od 2022 r. przywództwo we wspieraniu Ukrainy, zwłaszcza w sferze pomocy wojskowej, a także zabezpieczania efektywnej pracy hubu logistycznego dla pomocy międzynarodowej, jaka trafia na Ukrainę. (Doceniamy) również gościnność (okazaną) milionom ukraińskich obywateli

— napisano w oświadczeniu MSZ w Kijowie.

Nawrocki: Ukraina w przyszłości powinna stać się częścią cywilizacji zachodniej

Do kwestii członkostwa Ukrainy w NATO i UE odniósł się wczoraj podczas wizyty w Wilnie prezydent RP Karol Nawrocki. Głowa państwa oceniła w rozmowie z litewską telewizją i radiem LRT, że dyskusja o akcesji Ukrainy do NATO i UE jest przedwczesna ze względu na trwającą wojnę z Rosją i długotrwałość procesów integracji.

Uważam, że państwo znajdujące się w stanie wojny nie może wejść do NATO, bowiem to oznaczałoby, że Polska i Litwa znajdują się w stanie wojny, więc tę dyskusję należy odłożyć. To jest po prostu niemożliwe

— zaznaczył prezydent.

Oczywiście uważam, że Ukraina w przyszłości powinna stać się częścią cywilizacji zachodniej czy łacińskiej

– powiedział Karol Nawrocki.

aja/PAP, mfa.gov.ua, Radio Zet

