Rzymkowski, Olbryś, Subocz i Jach. Nowi posłowie złożyli ślubowanie i weszli do Sejmu na miejsca obecnych ministrów w KPRP

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Tomasz Rzymkowski, Bogumiła Olbryś, Marek Subocz i Michał Jach podczas ślubowania / autor: PAP/Tomasz Gzell
Tomasz Rzymkowski, Bogumiła Olbryś, Marek Subocz i Michał Jach podczas ślubowania / autor: PAP/Tomasz Gzell

Tomasz Piotr Rzymkowski, Bogumiła Olbryś, Marek Andrzej Subocz i Michał Jach - to oni weszli do Sejmu za dotychczasowych parlamentarzystów, którzy zostali powołani do KPRP Karola Nawrockiego. Dziś nowi posłowie złożyli ślubowanie.

Posłowie rozpoczęli obrady od uczczenia pamięci zmarłych b. posłów: posła na Sejm drugiej, trzeciej i czwartej kadencji Jerzego Dziewulskiego; posła drugiej kadencji Ignacego Półćwiartka oraz posła czwartej kadencji Kazimierza Pietrzyka.

Uroczyście ślubuję”

Następnie, w związku z wygaśnięciem mandatów poselskich: Zbigniewa Boguckiego, Adama Andruszkiewicza, Marcina Przydacza oraz Pawła Szefernakera, którzy weszli do gabinetu prezydenta Karola Nawrockiego, ślubowanie na posłów złożyli: Tomasz Rzymkowski, Bogumiła Olbryś, Marek Subocz oraz Michał Jach.

Rotę ślubowania odczytał marszałek Sejmu Szymon Hołownia:

Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.

A nowi posłowie odpowiadali:

Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Rzymkowski za Przydacza

Tomasz Piotr Rzymkowski wstąpił na miejsce posła Marcina Pawła Przydacza, wybranego z listy kandydatów Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 11 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu.

Bogumiła Olbryś wstąpiła na miejsce posła Adama Andruszkiewicza wybranego z listy kandydatów Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 24 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku.

Subocz za Szefernakera

Marek Andrzej Subocz wstąpił na miejsce posła Pawła Macieja Szefernakera wybranego z listy kandydatów Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 40 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Koszalinie.

Michał Jach wstąpił na miejsce posła Zbigniewa Boguckiego wybranego z listy kandydatów Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 41 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Szczecinie.

Zgodnie z art. 103 ust. 1 Konstytucji mandatu posła nie można łączyć między innymi z zatrudnieniem w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

tt/PAP/Sejm/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych