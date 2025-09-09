Tomasz Piotr Rzymkowski, Bogumiła Olbryś, Marek Andrzej Subocz i Michał Jach - to oni weszli do Sejmu za dotychczasowych parlamentarzystów, którzy zostali powołani do KPRP Karola Nawrockiego. Dziś nowi posłowie złożyli ślubowanie.
Posłowie rozpoczęli obrady od uczczenia pamięci zmarłych b. posłów: posła na Sejm drugiej, trzeciej i czwartej kadencji Jerzego Dziewulskiego; posła drugiej kadencji Ignacego Półćwiartka oraz posła czwartej kadencji Kazimierza Pietrzyka.
„Uroczyście ślubuję”
Następnie, w związku z wygaśnięciem mandatów poselskich: Zbigniewa Boguckiego, Adama Andruszkiewicza, Marcina Przydacza oraz Pawła Szefernakera, którzy weszli do gabinetu prezydenta Karola Nawrockiego, ślubowanie na posłów złożyli: Tomasz Rzymkowski, Bogumiła Olbryś, Marek Subocz oraz Michał Jach.
Rotę ślubowania odczytał marszałek Sejmu Szymon Hołownia:
Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.
A nowi posłowie odpowiadali:
Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
Rzymkowski za Przydacza
Tomasz Piotr Rzymkowski wstąpił na miejsce posła Marcina Pawła Przydacza, wybranego z listy kandydatów Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 11 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu.
Bogumiła Olbryś wstąpiła na miejsce posła Adama Andruszkiewicza wybranego z listy kandydatów Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 24 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku.
Subocz za Szefernakera
Marek Andrzej Subocz wstąpił na miejsce posła Pawła Macieja Szefernakera wybranego z listy kandydatów Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 40 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Koszalinie.
Michał Jach wstąpił na miejsce posła Zbigniewa Boguckiego wybranego z listy kandydatów Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 41 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Szczecinie.
Zgodnie z art. 103 ust. 1 Konstytucji mandatu posła nie można łączyć między innymi z zatrudnieniem w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
