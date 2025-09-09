Marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia ocenił, że odwołanie Urszuli Demkow (Polska 2050) z funkcji wiceministra zdrowia nie osłabia pozycji jego partii w koalicji rządzącej. To osłabienie merytoryczne rządu, bo Demkow była naprawdę kompetentnym lekarzem - powiedział.
Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Jakub Gołąb przekazał PAP, że z funkcji wiceministrów zdrowia odwołani zostali Wojciech Konieczny (Lewica), Marek Kos (PSL) i Urszula Demkow (Polska 2050). MZ przekazało też, że szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda wręczyła nominacje dwóm nowym wiceministrom – Katarzynie Kęckiej i Tomaszowi Maciejewskiemu.
Hołownia pytany przez dziennikarzy w Sejmie, jak ocenia zmiany w MZ powiedział, że premier wziął odpowiedzialność za resort i realizuje swój pomysł, który zakłada, że kierownictwo ministerstwa ma być niezwiązane z partiami politycznymi.
Czekamy na rezultaty, bo oczywiście będzie tak, że ci bezpartyjni ministrowie będą musieli przyjść do partyjnego Sejmu i szukać poparcia dla różnego rodzaju rozwiązań, które będą proponowane
— ocenił marszałek Sejmu.
Lider Polski 2050 podkreślił, że jest mu żal, iż ze stanowiskiem pożegnała się Demkow.
Taka jest decyzja pana premiera, on jest suwerenem rządu i taką decyzję podjął. Mam nadzieję, że ten model, który zaproponował sprawdzi się
— dodał.
Hołownia dopytywany, czy odwołanie Demkow z funkcji wiceministra osłabia pozycję Polski 2050 w koalicji rządzącej, zaprzeczył.
Myśmy umawiali się na to, że zmiany w rządzie będą. (…) Natomiast jest to osłabienie merytoryczne rządu, bo minister Demkow była naprawdę kompetentnym lekarzem z pięcioma specjalizacjami
— powiedział.
Hołownia dodał, że pozycja Polski 2050 w rządzie jest niezmienna i silna.
Zapowiedź Tuska
W ubiegły piątek 5 września podczas konferencji prasowej premier Donald Tusk zapewnił, że szefowa MZ dostała od niego „wolną rękę”.
Nie będzie partyjnych działaczy w resorcie na tym poziomie ministerialnym, wiceministerialnym
— dodał, nawiązując do zapowiedzi wygłoszonej przy rekonstrukcji rządu. Przyznał też, że liderzy partii koalicyjnych radzą, by jeszcze z tym „parę tygodni poczekać”.
Minister zdrowia Jolanta Sobierańska–Grenda została powołana przy okazji lipcowej rekonstrukcji rządu. Prawniczka i menadżerka z Pomorza zastąpiła na tym stanowisku Izabelę Leszczynę.
Hołownia: Nie wejdę do rządu
Marszałek Sejmu Szymon Hołownia przekazał, że nie zamierza wejść do rządu. Zdania w tej sprawie nie zmieniłem; do 13 listopada pełnię funkcję marszałka Sejmu i koncentruję się na tym w pełni - zapewnił.
Nie, nie wejdę do rządu. Przecież mówiłem o tym tyle razy. Zdania w tej sprawie nie zmieniłem. Do 13 listopada pełnię funkcję marszałka Sejmu. Koncentruję się na tym w pełni
— powiedział Hołownia, pytany przez dziennikarzy czy wejdzie do rządu.
O możliwości objęcia funkcji wicepremiera przez Hołownię, media spekulują od dłuższego czasu. Marszałek do tej pory odrzucał taką możliwość, chyba że wszyscy liderzy koalicji znaleźliby się w rządzie - również lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty, który 13 listopada - na mocy umowy koalicyjnej - ma objąć funkcję marszałka Sejmu po liderze Polski 2050.
tkwl/PAP
