Dominik B., osadzony w związku z tzw. sprawą RARS, został warunkowo zwolniony z aresztu w związku ze swoim złym stanem zdrowia. Mężczyzna walczy o to, by nie oślepnąć. Teraz, jak przekazał obrońca Dominika B. mec. Krzysztof Wąsowski, prokurator Karol Zok cofnął swój wniosek o przedłużenie aresztu.
Dzisiaj o godz. 11:00 odbyło się posiedzenie Sądu Okręgowego w Warszawie, na którym pan Sędzia Piotr Gąciarek umorzył postępowanie w sprawie przedłużenia tymczasowego aresztowania ciężko choremu Dominikowi B., ze względu na to, że dzisiaj pan Prokurator Karol Zok cofnął swój wniosek o przedłużenie aresztu…
— przekazał na platformie X mec. Krzyszof Wąsowski.
Tymczasem Dominik B. jest teraz w trakcie walki o uratowanie wzroku w swoim drugim, zdrowym oku.
Sam Dominik B, jeszcze w szpitalu w Katowicach na specjalistycznym oddziale okulistycznym…! Dzisiaj ma zapaść decyzja czy to właśnie tam będzie kontynuowane jego dalsze leczenie, czy też zostanie przeniesiony do Warszawy pod opiekę swojego dotychczasowego stałego lekarza (Profesora Okulisty)
— napisał mecenas.
CZYTAJ TAKŻE:
— Dominik B. może zostać warunkowo zwolniony z aresztu! Niestety choroba się pogłębia. „Konsultacja przerodziła się w hospitalizację”
— TYLKO U NAS. Nowe informacje ws. Dominika B. Mec. Wąsowski: Czekał tydzień na leki przeciwbólowe. W poniedziałek może mieć zabieg
tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/739994-w-koncu-odpuscili-sad-nie-przedluzy-aresztu-dominikowi-b
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.