Europarlament „z zadowoleniem przyjmuje trwające rozmowy między władzami polskimi i ukraińskimi, które doprowadziły do wznowienia ekshumacji szczątków polskich obywateli na terytorium Ukrainy” - takie zdanie znalazło się w projekcie rezolucji, nad którą izba będzie dziś głosować.
Parlament Europejski przeprowadził dziś debatę na temat Ukrainy. Przyjmie też tego dnia rezolucję w tej sprawie.
„W duchu prawdziwego i szczerego pojednania”
W jej projekcie znalazło się odniesienie do rzezi wołyńskiej i polskich ofiar. Jak czytamy, Parlament Europejski „z zadowoleniem przyjmuje wszelkie działania podejmowane przez Ukrainę i państwa członkowskie UE na rzecz uregulowania nierozwiązanych kwestii historycznych stosunków dwustronnych i regionalnych, na przykład rzezi wołyńskiej, w duchu prawdziwego i szczerego pojednania, z poszanowaniem unijnych wartości, jakimi są godność ludzka i stosunki dobrosąsiedzkie, jak również poprzez krytyczną ocenę wydarzeń historycznych”.
Izba uważa, że „przy dobrej woli zainteresowanych stron proces pojednania będzie prowadzony w sposób konstruktywny i z cierpliwością, aby osiągnąć wzajemne zrozumienie”.
W tym kontekście europarlament „z zadowoleniem przyjmuje trwające rozmowy między władzami polskimi i ukraińskimi, które doprowadziły do wznowienia ekshumacji szczątków polskich obywateli na terytorium Ukrainy w kwietniu 2025 r.”. PE wyraża nadzieję, że proces ten będzie kontynuowany, a jego wyraźnym celem stanie się zapewnienie ofiarom godnego pochówku i pamięci.
Jednomyślność PiS i PO ws. Wołynia
Polscy europosłowie, zarówno z PO, jak i z PiS, dziękowali za podniesienie tej kwestii.
W tym raporcie nie zapominamy o historii, inwestując w przyszłość
— zaznaczył podczas debaty europarlamentarzysta PO Michał Szczerba.
Rzeź wołyńska, każda ofiara tej rzezi, musi zostać upamiętniona. Rozpoczęły się ekshumacje, rozpoczęły się pochówki. Bardzo dziękuję, że w tym raporcie na temat Ukrainy ta sprawa została podkreślona
— powiedział.
Chciałbym bardzo podziękować za poruszenie kwestii ludobójstwa na Wołyniu w tej rezolucji. Strona ukraińska musi wreszcie rozpocząć ekshumacje pomordowanych
— zaznaczył polityk PiS Adam Bielan.
Jednocześnie europosłowie zgodnie podkreślali:
EKR zawsze jasno stawiał sprawę: Nie ma długotrwałego pokoju bez sprawiedliwości, a sprawiedliwości bez pełnej integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy.
Każdy „kompromis” będzie postrzegany jako słabość i jedynie ośmieli imperialistyczny reżim
— mówił Adam Bielan.
Uzyskanie przez Ukrainę członkostwa w UE leży w strategicznym interesie całego kontynentu. Naszym obowiązkiem jest okazanie solidarności, budowanie wspólnej przyszłości i wspieranie Ukrainy w jej walce i na drodze reform
— podkreślał z kolei europoseł Michał Dworczyk.
W kwestii rzezi wołyńskiej nie zawsze była jednomyślność!
Poprzednim razem stosunek PE do rzezi wołyńskiej nie był oczywistą sprawą. 11 lipca, w rocznicę Krwawej Niedzieli, przewodnicząca PE odrzuciła wniosek o minutę ciszy dla Polaków brutalnie zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów.
Koalicja Obywatelska przez lata traktowała natomiast każdą wzmiankę o Wołyniu jako „działanie na rzecz Rosji”. Dopiero w 2024 r. czołowi politycy tego klubu zaczęli dostrzegać, że prawda o Wołyniu przyniesie oczyszczenie we wzajemnych relacjach.
Sprawę ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej podnosili nie tylko polscy europosłowie. Tomasz Froelich z AfD zauważył podczas debaty 11 grudnia 2024 r., że w jego rozmowach z Polakami w kontekście Ukrainy bardzo często podnoszony jest zarzut dotyczący braku ekshumacji na Wołyniu.
