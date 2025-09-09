„Wystarczyło tylko tego nie popsuć, nie opóźniać, rozwijać. Rząd KO, dzięki udziale w tym pana partii, wszystko albo zniszczył, albo znacznie opóźnił” - napisał były premier Mateusz Morawiecki, odpowiadając na wpis ministra energii. Miłosz Motyka zarzucił rządowi Morawieckiego, że spowodował ogromny wzrost cen energii. „Wzrost ceny z taryfy na energię dla gospodarstw domowych o 320 proc.” - napisał w mediach społecznościowych, zapominając o pandemii i wojnie. „To my zamroziliśmy ceny energii, znieśliśmy opłatę mocową dla gospodarstw domowych i opłatę OZE. Podnieśliśmy też dochody Polaków” - odparował Morawiecki.
Były premier Mateusz Morawiecki i jednocześnie szef EKR skrytykował wczoraj rząd w mediach społecznościowych za brak reakcji na rosnące ceny wielu podstawowych produktów życia codziennego. W szczególności odniósł się do szalejących cen energii, która za chwilę będzie niemal towarem luksusowym, co będzie poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa polskich rodzin i przedsiębiorstw. W opublikowanym wpisie na X zaproponował szybkie wdrożenie rozwiązań, które spowodują obniżenie rachunków za energię o ok. 30 proc. Minister energii w rządzie Donalda Tuska Miłosz Motyka z PSL, zamiast jasno odnieść się do propozycji byłego premiera postanowił propagandowo go zaatakować.
Efekty waszych rządów to:
— Wzrost ceny z taryfy na energię dla gospodarstw domowych o 320 proc. od XII 2015 do XI 2023;
— Wzrost ceny z taryfy na gaz dla gospodarstw domowych o 393 proc. od XII 2015 do XI 2023;
Za naszych rządów taryfy już spadają, nie magicznie a realnie – za gaz od VII br. o 14,8 proc., podobnie za energię elektryczną.
Do tego pamiętamy… ponad miliard złotych utopionych w Ostrołęce;
— brak działań antyblackoutowych;
— zablokowany rozwój energetyki wiatrowej na lądzie;
— brak odpowiednich inwestycji w sieci;
— brak inwestycji w magazyny energii
— napisał minister Miłosz Motyka, zapominając dodać, że procenty, o których napisał, mające wskazywać radykalny wzrost cen energii, dotyczyły okres dwóch wielkich kryzysów: pandemii i wybuchu wojny na Ukrainie.
Obietnice Motyki
Rząd Donalda Tuska sprawuje władzę w okresie energetycznej stabilności, ponieważ poprzedni rząd pozbył się rosyjskiej zależności paliwowej i energetycznej. Mimo to ceny energii idą w górę ze względu na akceptowaną przez koalicję Tuska politykę klimatyczną UE. Minister Motyka twierdzi jednak, że wszystko to przez zaniedbania rządu Zjednoczonej Prawicy.
Nasz rząd naprawia te zaniedbania. W programie Mój Prąd 6.0 wprowadziliśmy już dofinansowanie do magazynów energii i pv na kwotę 1,85 mld zł, uruchomiliśmy też dodatkowy program dofinansowania do magazynów energii dla przedsiębiorców w wysokości 4 mld zł oraz program termomodernizacji dla szkół – 1,3 mld zł. Na inwestycje w sieci do 2030 r. przeznaczymy 100 mld zł.
Sporo? To tylko pokazuje skalę waszych niezrealizowanych obietnic. Gdybyśmy nimi mieli palić w piecach to wystarczyłoby ciepła na co najmniej trzy kadencje.
— uderza na oślep w swoim wpisie na X minister Motyka z PSL.
„Czy warto słuchać orkiestry kłamstw i obietnic pod batutą pana Tuska?”
Twierdzenia ministra energii Miłosza Motyki nie pozostały bez odpowiedzi. Poseł Morawiecki z PiS przypominał, że obietnice planowanych dofinansowań rządu Tuska wkrótce zderzą się z twardą rzeczywistością ogromnego deficytu budżetowego.
Panie ministrze Motyka, widzę, że zablokowanie przez prezydenta Karola Nawrockiego szkodliwej dla Polaków ustawy wiatrakowej wciąż boli. Wiatraki to nie cudowne remedium na energetyczną niekompetencję tego rządu. Trzeba mieć inne pomysły i rozwiązania. Ten rządowy Titanic dawno stracił zasilanie, dryfuje bez celu i systematycznie nabiera wody. Katastrofa jest nieuchronna. Na horyzoncie widnieje już wielka góra lodowa z napisem “67 proc. długu do PKB”. Czy warto słuchać do końca tej orkiestry kłamstw i obietnic pod batutą pana Tuska? Polska zasługuje na więcej. Każdy kolejny miesiąc trwania tej koalicji to czas stracony.
A odnosząc się do kwestii energetycznych przywołam liczby i fakty:
— Rozwój OZE:
Na koniec 2015: 7 GW (w tym 4,6 GW w Pana ulubionych, zagranicznych wiatrakach – fotowoltaiki wtedy praktycznie nie było)
Na koniec 2023: 28 GW ( 9,4 GW w wiatrakach = 2x wrost ; 17 GW w Fotowoltaice) Przez 8 lat rządów PiS sumaryczna moc OZE wzrosła 4x, a ponad 1,3 mln ludzi zainstalowało panele fotowoltaiczne na dachach swoich domów!
Efekt?
Zamiast wiatraka pod oknem, na którym zarabia zachodni kapitał, ludzie mają na dachu własne panele, które pracują na nich.
— Blackout: Zamiast PR-owych działań „antyblackoutowych” wprowadziliśmy rynek mocy – dzięki temu wciąż mamy w Polsce światło. Gdy w 2015 roku przejmowaliśmy stery po 8 latach rządów PO-PSL, bezpieczeństwo energetyczne było w rozsypce. Stopni zasilania w sierpniu 2015 roku pewnie Pan nie pamięta…
— Magazyny energii: Wspieraliśmy już od 2022 roku (gdy ich ceny na rynku spadły do odpowiedniego poziomu). W ramach programu Mój Prąd 4,0 można było uzyskać nawet 16 tys. zł dotacji na magazyn.
— Ceny energii: Przeznaczyliśmy dziesiątki miliardów złotych na działania osłonowe w czasie największego kryzysu energetycznego w historii Polski. Pana Szef pewnie mówiłby, że się nie da albo “pieniędzy nie ma”…
— napisał w mediach społecznościowych Morawiecki.
Wystarczyło tylko nie popsuć
A o czym zapomniał minister energii Motyka krytykując rząd Zjednoczonej Prawicy?
To my zamroziliśmy ceny energii, znieśliśmy opłatę mocową dla gospodarstw domowych i opłatę OZE. Podnieśliśmy też dochody Polaków. Rachunki za prąd relatywnie zmalały w stosunku do zarobków. Zarówno za średnią, jak i za minimalną pensję można dziś kupić więcej energii niż w 2015 roku.
— Dywersyfikacja: Przejmowaliśmy od was kraj w stanie pełnego uzależnienia gazowego i naftowego od Rosji.
Wybudowaliśmy Baltic Pipe. Rozpoczęliśmy budowę szeregu nowych elektrowni gazowych. Uniezależniliśmy Polskę od importu paliw kopalnych z Rosji. Zapewniliśmy podstawy do rozwoju energetyki jądrowej (wybrana technologia, partner, lokalizacja).
Wystarczyło tylko tego nie popsuć, nie opóźniać, rozwijać. Rząd KO, dzięki udziale w tym pana partii, wszystko albo zniszczył, albo znacznie opóźnił. Dziś my prezentujemy konkretny, realny Plan Energetyczny Dla Polski - a Wy snujecie marzenia o wiatrakach… Czas się obudzić! Czas dostosować się do rzeczywistości i opuścić tonącą łajbę. Bo bez tego nie ma szans na zmiany i tańszą energię dla Polaków
— podsumował na X były premier Mateusz Morawiecki.
