Prezydent Nawrocki: Tusk swoją wypowiedzią ubliżył narodowi amerykańskiemu. Na szczęście to ja reprezentuję Polskę w USA

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: PAP/Albert Zawada/Fratria
autor: PAP/Albert Zawada/Fratria

Prezydent Karol Nawrocki kontynuuje swoją ofensywę dyplomatyczną i dziś jest w Helsinkach, gdzie m.in. spotkał się z prezydentem Finlandii. Na konferencji prasowej z udziałem obydwu głów państw padło pytanie m.in. słowa Donalda Tuska, że nie żałuje, iż nazwał obecnego prezydenta USA Donalda Trumpa rosyjskim agentem. Czy to ma szkodliwy wpływ na relacje Polski z USA? „Tego typu rzecz nie powinna się wydarzyć, uznaję to za nieprzezorne zachowanie polskiego polityka szkodzące Polsce, ale szczęśliwie w Polsce i USA jest rodzaj konsensusu, w którym to prezydent Polski reprezentuje Polskę w USA, a ja zrobię wszystko i robię wszystko, żeby zadbać o nasze dobre relacje” - mówił prezydent Karol Nawrocki.

Nie żałuję żadnych słów, które w życiu wypowiedziałem

— tak niedawno Donald Tusk odniósł się do pytania dziennikarza, czy żałuje tego, że nazwał Donalda Trumpa, gdy już było wiadomo, że ponownie będzie ubiegał się o urząd prezydenta USA, „rosyjskim agentem”.

O tę wypowiedź Tuska zostali zapytanie prezydenci Polski i Finlandii podczas konferencji prasowej w Helsinkach. Fińska głowa państwa dyplomatycznie zauważyła tylko, że relacje Polski z USA będą silne niezależnie od tego, kto sprawuje władzę polityczną w Polsce. Obszerniej na to pytanie odpowiedział natomiast prezydent Nawrocki.

Zgadzam się z panem prezydentem, że niezależnie od tego, kto jest szefem polskiego rządu, kto jest polskim prezydentem, Polska będzie zawsze – wierzę w to – bardzo ważnym partnerem

— powiedział prezydent Karol Nawrocki.

Natomiast to też mówiłem publicznie, premier Donald Tusk nie powinien w ten sposób wypowiadać się o prezydencie USA, ubliżył w ten sposób narodowi amerykańskiemu, bo w ten sposób Amerykanie patrzą na swojego prezydenta. Tego typu rzecz nie powinna się wydarzyć, uznaję to za nieprzezorne zachowanie polskiego polityka szkodzące Polsce, ale szczęśliwie w Polsce i USA jest rodzaj konsensusu, w którym to prezydent Polski reprezentuje Polskę w USA, a ja zrobię wszystko i robię wszystko, żeby zadbać o nasze dobre relacje niezależnie od tej nieprzezorności, niepotrzebnej sytuacji, do której sprowokował prezydenta Trumpa Donald Tusk

— podkreśliła głowa polskiego państwa.

CZYTAJ TAKŻE:

Prezydent Nawrocki w Helsinkach: Mamy przekonanie, że Putin jest gotowy uderzać na kolejne państwa, dlatego rozwijamy nasze siły zbrojne

Przypomniano Tuskowi, że nazwał Trumpa rosyjskim agentem. „Nie żałuję żadnych słów, które w życiu wypowiedziałem”

tkwl

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych