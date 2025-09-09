Katarzyna Kęcka i Tomasz Maciejewski zostali nowymi wiceministrami zdrowia - przekazało we Ministerstwo Zdrowia. Z funkcji wiceministrów zostali odwołani Wojciech Konieczny, Marek Kos i Urszula Demkow. Wcześniej rezygnację złożył Jerzy Szafranowicz, autor ustawy o reformie szpitali, sztandarowego projektu byłej minister Izabeli Leszczyny.
Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska–Grenda została powołana przy okazji lipcowej rekonstrukcji rządu i zastąpiła Izabelę Leszczynę z PO. Nowa szefowa resortu to prawniczka i menadżerka z Pomorza. Celem tej zmiany ma być oficjalnie odpolitycznienie resortu, a w rzeczywistości zdjęcie odpowiedzialności za stan polskiej służby zdrowia z koalicji Donalda Tuska.
Jak poinformowało MZ, dr n. o zdr. Katarzyna Kęcka od 2019 r. była prezeską Zarządu Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie. Jest magistrem pielęgniarstwa (specjalistką w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego) oraz asystentką w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
Z kolei dr n. med. Tomasz Maciejewski od 2012 r. kierował Instytutem Matki i Dziecka. Jego specjalizacją jest ginekologia, położnictwo i perinatologia. Jest wykładowcą, autorem publikacji naukowych oraz członkiem towarzystw naukowych.
Politycy partii koalicyjnych poza kierownictwem MZ
Jak przekazał rzecznik Ministerstwa Zdrowia Jakub Gołąb z resortu zdrowia odeszli wiceministrowie Wojciech Konieczny (Lewica), Marek Kos (PSL) i Urszula Demkow (Polska 2050). Cała trójka do resortu powoływana była jeszcze przez poprzedniego ministra Izabelę Leszczynę.
Pod koniec sierpnia rezygnację złożył Jerzy Szafranowicz, który brał udział w przygotowaniu ustawy o reformie szpitali, sztandarowego projektu poprzedniej szefowej MZ.
W kierownictwie resortu pozostała Katarzyna Kacperczyk, która nadzoruje wykonywanie działań m.in. przez Departament Współpracy Międzynarodowej MZ.
W miniony piątek podczas konferencji prasowej premier Donald Tusk zapewnił, że szefowa MZ dostała od niego „wolną rękę”.
Nie będzie partyjnych działaczy w resorcie na tym poziomie ministerialnym, wiceministerialnym
— powiedział, nawiązując do zapowiedzi wygłoszonej przy rekonstrukcji rządu. Przyznał też, że liderzy partii koalicyjnych radzą, by jeszcze z tym „parę tygodni poczekać”.
Sobierańska–Grenda jest prezesem „Szpitali Pomorskich”. To spółka zarządzająca czterema podmiotami szpitalnymi, których właścicielem jest samorząd województwa pomorskiego. Nowa minister zdrowia może być zapowiedzią powrotu do pomysłu prywatyzacji szpitali. Sobierańska-Grenda przeprowadzała bowiem konsolidacje szpitali i nadzorowała przekształcenia szpitali marszałkowskich w spółki prawa handlowego.
