Prezydent Karol Nawrocki kontynuuje swoją ofensywę dyplomatyczną. Wczoraj był w Wilnie, dziś już jest w Helsinkach, gdzie spotkał się m.in. z prezydentem Finlandii Alexanderem Stubbem. „Jesteśmy nie tylko partnerami w UE, w relacjach bilateralnych, ale jesteśmy przede wszystkim sojusznikami. Bardzo się cieszę, że po odwiedzeniu USA, Włoch, Watykanu, państw bałtyckich, kolejną moją wizytą są Helsinki” - mówił na konferencji prasowej z fińską głową państwa prezydent Karol Nawrocki.
Polska i Finlandia razem są dostarczycielami bezpieczeństwa. W Finlandii macie najlepsza obronę cywilna w całej Europie i to bardzo ważne dla Polski, dla Polaków, żebyśmy byli w stanie wykorzystać te mechanizmy i informacje na temat waszej obrony cywilnej
— mówił prezydent Karol Nawrocki.
Polska również jest dostarczycielem bezpieczeństwa, wydajemy 4,7 proc. PKB na obronność w Polsce i mamy jedną z najlepszych profesjonalnych armii w zjednoczonej Europie, a Finlandia również ma mechanizmy, które są niesamowite. (…) Jesteśmy nie tylko partnerami w UE, w relacjach bilateralnych, ale jesteśmy przede wszystkim sojusznikami. Bardzo się cieszę, że po odwiedzeniu USA, Włoch, Watykanu, państw bałtyckich, kolejną moją wizytą są Helsinki
— zaznaczył prezydent Polski.
Basen Morza Bałtyckiego i relacje z Finlandią są dla Polski bardzo ważne
— podkreślił.
„Nie wierzymy w dobre intencje Władimira Putina”
Rozmawialiśmy przede wszystkim o bezpieczeństwie. Zarówno ja, jak i pan prezydent nie wierzymy w dobre intencje Władimira Putina (…). Mamy przekonanie, że Putin jest gotowy do tego, żeby uderzać na kolejne państwa, dlatego właśnie rozwijamy nasze siły zbrojne, nasze partnerstwo, sojusznicze relacje i budujemy odpowiedzialność naszych państw w obliczu zmiany architektury bezpieczeństwa. (…) Bardzo się cieszę, że na Finlandię w tym zakresie możemy liczyć
— powiedział.
Zgodziliśmy się, że jedynym liderem wolnego świata, który muszę zmusić Władimira Putina do negocjacji jest Donald Trump
— zdradził Karol Nawrocki.
Potwierdziliśmy nasze sojusznicze zobowiązania i nasze możliwości do przyszłej współpracy w zakresie bezpieczeństwa, ale także w zakresie ekonomicznym
— mówił prezydent Polski.
Prezydent Nawrocki przeciw wysłaniu polskich żołnierzy na Ukrainę
Karol Nawrocki stanowczo wykluczył możliwość wkroczenia polskich żołnierzy na Ukrainę.
Nie zamierzam wyrazić swojej zgody na wyjazd żołnierzy polskich na Ukrainę. Natomiast jednocześnie deklaruję (…) na Polskę koalicja chętnych i cały świat mogą liczyć, pokazaliśmy że jesteśmy gotowi do pomocy i to się nie zmieni (…), natomiast udział Wojska Polskie na Ukrainie z mojej perspektywy jest wykluczony, nie ma takiej potrzeby
— zaznaczył prezydent Nawrocki.
Rozmawiałem z prezydentem Zełenskim i spytałem, jak wyglądają wyraźne deklaracja państw zachodnich do udziału tych wojsk na Ukrainie. Nie ma z tego co wiem jasnych deklaracji państw zachodnich co do tego, jaki komponent wojskowy mógłby pojechać na Ukrainę. Myślę, że w tym zakresie państwa zachodnie mają pierwszeństwo do wysłania swoich komponentów przed Polską, państwami bałtyckimi, Finlandią, ale oczywiście to indywidualna decyzja państw
— dodał.
Prezydent Stubb: Zintensyfikujemy współpracę między Polską i Finlandią
Zintensyfikujemy współpracę między Polską i Finlandią w obszarze bezpieczeństwa i inwestycji w obronność, zgodnie z celami NATO - powiedział prezydent Finlandii Alexander Stubb, po spotkaniu z prezydentem Karolem Nawrockim w Helsinkach.
Stubb podkreślił, że to zaszczyt i przywilej, iż Nawrocki wybrał Finlandię, jako jeden z pierwszych kierunków swoich podróży po objęciu urzędu prezydenta. Wskazał też, że bliska współpraca między Polską i Finlandią wynika m.in. z położenia geograficznego obu krajów oraz relacji z Rosją.
Morze Bałtyckie i nasza pozycja krajów na wschodniej flance Unii Europejskiej i NATO to coś, co nas łączy
— powiedział.
Jak przekazał Stubb, prezydenci zgodzili się, że Polska i Finlandia muszą wzmacniać obronność NATO oraz system odstraszania Rosji, która - jego zdaniem - jest zagrożeniem długoterminowym.
Możliwy pokój czy wstrzymanie działań wojennych na Ukrainie nie znaczy, że możemy stracić czujność
— ocenił.
Stubb podkreślił też, że Polska i Finlandia są dostarczycielami, a nie konsumentami bezpieczeństwa w tym regionie. Dodał, że oba kraje w ostatnich latach znacząco zainwestowały w obronność.
Zgodziliśmy się, aby dalej wzmacniać nasz dialog zintensyfikujemy naszą współpracę w obszarze bezpieczeństwa i obrony, a także inwestycji w obronność, zgodnie z celami NATO
— przekazał.
Dalszy plan wizyty prezydenta Nawrockiego w Finlandii
Prezydent Nawrocki spotka się dziś jeszcze z przewodniczącym fińskiego parlamentu, Eduskunty, Jussim Halla-aho.
Po południu Nawrocki i Stubb złożą wieńce na helsińskim cmentarzu Hietaniemi pod Krzyżem Bohaterów oraz na grobie marszałka Carla Gustafa Mannerheima. Mannerheim to fiński przywódca i bohater narodowy, który odegrał kluczową rolę dla odzyskania przez Finlandię niepodległości w 1918 roku. Dowodził też obroną kraju przed ZSRS podczas wojny zimowej.
W helsińskiej dzielnicy Merihaka Nawrocki odwiedzi schron obrony cywilnej – podziemną przestrzeń, w której na co dzień funkcjonują np. obiekty sportowe czy edukacyjne, a która w sytuacji kryzysowej może zostać wykorzystana jako miejsce schronienia dla setek mieszkańców.
Helsinki to cel kolejnej wizyty Nawrockiego, po Watykanie, Rzymie i Wilnie. Podczas pobytu w USA polski prezydent spotkał się w Białym Domu z prezydentem Donaldem Trumpem. W Watykanie został przyjęty na audiencji u papieża Leona XIV, a w stolicy Włoch spotkał się z prezydentem tego państwa Sergiem Mattarellą i premierką Giorgią Meloni. Na Litwie m.in. rozmawiał z wiodącymi politykami tego kraju, w tym z prezydentem Gitanasem Nausedą i desygnowaną na szefową rządu Ingą Ruginiene, oraz spotkał się z przedstawicielami polskiej mniejszości.
