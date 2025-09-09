Nathaniel Garstecka wskazał, co w związku z kryzysem politycznym we Francji może zrobić prezydent Emmanuel Macron. „Piłka jest po jego stronie. Albo może powołać nowego premiera, to jest to, co zapowiedział wczoraj, albo może rozwiązać Zgromadzenie Narodowe, tak jak zrobił to w ubiegłym roku. On na razie to wyklucza, ale zobaczymy. Może też zrezygnować z urzędu, co jest bardzo nieprawdopodobnie i praktycznie niemożliwe” – wyjaśnił na antenie Telewizji wPolsce24 redaktor tygodnika „Wszystko co Najważniejsze”.
CZYTAJ WIĘCEJ: Polityczne trzęsienie ziemi we Francji. Rząd premiera Francois Bayrou przegrał wieczorem w parlamencie głosowanie nad wotum zaufania
„Rośnie niezadowolenie”
Rząd premiera Francji Francois Bayrou…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/739979-tylko-u-nas-garstecka-pilka-jest-po-stronie-macrona