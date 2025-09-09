Prezydent Karol Nawrocki został powitany przez prezydenta Filandii Alexandera Stubba w Pałacu Prezydenckim w Helsinkach. Najpierw odbędzie się spotkanie w wąskim gronie, później rozmowy delegacji pod przewodnictwem prezydentów oraz konferencja prasowa.
W planie jest również ceremonia złożenia wieńców pod Krzyżem Bohaterów oraz na grobie marszałka Carla Gustafa Mannerheima. Mannerheim to fiński przywódca i bohater narodowy, który odegrał kluczową rolę dla odzyskania przez Finlandię niepodległości w 1918 roku. Dowodził też obroną kraju przed ZSRS podczas wojny zimowej.
Spotkanie z przewodniczącym parlamentu
Prezydent Nawrocki spotka się także z przewodniczącym parlamentu Finlandii Jussim Halla–aho. W helsińskiej dzielnicy Merihaka Nawrocki odwiedzi schron obrony cywilnej – podziemną przestrzeń, w której na co dzień funkcjonują np. obiekty sportowe czy edukacyjne, a która w sytuacji kryzysowej może zostać wykorzystana jako miejsce schronienia dla setek mieszkańców.
Helsinki to cel kolejnej wizyty Nawrockiego, po Watykanie, Rzymie i Wilnie. Podczas pobytu w USA polski prezydent spotkał się w Białym Domu z prezydentem Donaldem Trumpem. W Watykanie został przyjęty na audiencji u papieża Leona XIV, a w stolicy Włoch spotkał się z prezydentem tego państwa Sergiem Mattarellą i premierką Giorgią Meloni. Na Litwie m.in. rozmawiał z wiodącymi politykami tego kraju, w tym z prezydentem Gitanasem Nausedą i desygnowaną na szefową rządu Ingą Ruginiene, oraz spotkał się z przedstawicielami polskiej mniejszości.
