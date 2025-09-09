Gdy prezydent Nawrocki wrócił do tematu reparacji, ujawnili się agenci Niemiec i zwykli ignoranci, a sprawa nie jest przedawniona

Sprawdź Raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945 / autor: Fratria
Raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945 / autor: Fratria

Twierdzenie, że uznanie za nieważne oświadczenia o zrzeczeniu się reparacji podważa wszystkie umowy zawarte w czasach PRL jest kompletną bzdurą.

Prezydent Karol Nawrocki wywołał 1 września 2025 r. na Westerplatte prawdziwą burzę słowami: „Aby móc budować oparte o prawdę dobre partnerstwo z naszym zachodnim sąsiadem, musimy w końcu załatwić kwestię reparacji od państwa niemieckiego, których jako prezydent Polski dla dobra wspólnego się jednoznacznie domagam”. Stało się tak, gdyż rząd Donalda Tuska i różne samozwańcze autorytety uznały sprawę reparacji za nieistniejącą, a wręcz tak głęboko zakopaną, że nie da się jej odkopać. A cała armia niemieckich agentów i rzeczników niemieckich interesów w Polsce uważa podnoszenie kwestii reparacji właściwie za zbrodnię.

