Twierdzenie, że uznanie za nieważne oświadczenia o zrzeczeniu się reparacji podważa wszystkie umowy zawarte w czasach PRL jest kompletną bzdurą.
Prezydent Karol Nawrocki wywołał 1 września 2025 r. na Westerplatte prawdziwą burzę słowami: „Aby móc budować oparte o prawdę dobre partnerstwo z naszym zachodnim sąsiadem, musimy w końcu załatwić kwestię reparacji od państwa niemieckiego, których jako prezydent Polski dla dobra wspólnego się jednoznacznie domagam”. Stało się tak, gdyż rząd Donalda Tuska i różne samozwańcze autorytety uznały sprawę reparacji za nieistniejącą, a wręcz tak głęboko zakopaną, że nie da się jej odkopać. A cała armia niemieckich agentów i rzeczników niemieckich interesów w Polsce uważa podnoszenie kwestii reparacji właściwie za zbrodnię.
Żołnierze jednolitego…
