„Bliskie spotkania trzeciego stopnia” - tak były europoseł Ryszard Czarnecki zatytułował swoją serię ciekawych rozmów na kanale YouTube. Wśród gości był m.in. Mateusz Morawiecki, gen. Jarosław Gromadziński, a także prof. Przemysław Czarnek.
Rozmowy te są dostępne na kanale YouTube Ryszarda Czarneckiego Polityk rozmawiał już z Dominikiem Tarczyńskim, Arkadiuszem Mularczykiem, dr. Janem Parysem, gen. Jarosławem Gromadzińskim, prof. Przemysław Czarnek, Szymonem Szynkowskim vel Sękiem, a także byłym premierem, obecnie szefem EKR Mateuszem Morawieckim.
My od wielu miesięcy nie mamy ambasadora, ponieważ obecny premier wysłał tam najgorszą z możliwych z kandydatur. Człowieka, który nazywa prezydenta USA „niezrównoważonym psychicznie”. Kiedy Donald Tusk mianował pana Klicha? Stało się to już po wyborze Donalda Trumpa. Prowokacja, która brzydko pachnie na kilometr
— komentował Morawiecki.
Pieniądze są coraz bardziej rozdzielane uznaniowo, kompetencje KE oparte na szantażu politycznym. Na to rząd się godzi. Jest mniej pieniędzy na niejasnych warunkach
— mówił z kolei o unijnym budżecie były szef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk.
