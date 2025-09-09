Parlament Europejski rozpoczął procedurę dotyczącą uchylenia immunitetu europosłom Grzegorzowi Braunowi (Konfederacja Korony Polskiej), Danielowi Obajtkowi i Patrykowi Jakiemu (PiS). Przewodnicząca PE Roberta Metsola skierowała wnioski w ich sprawie do komisji prawnej PE. Czego dotyczą ich sprawy?
O decyzji tej Metsola poinformowała po rozpoczęciu sesji europarlamentu w Strasburgu.
Daniel Obajtek
Pod koniec lipca ówczesny prokurator generalny Adam Bodnar skierował do Metsoli wniosek o uchylenie przez PE immunitetu Danielowi Obajtkowi. Wcześniej zawnioskowała o to warszawska prokuratura okręgowa. Dokument dotyczy dwóch spraw: podejrzenia składania fałszywych zeznań przed sądem o jego znajomości z dziennikarzem Piotrem Nisztorem oraz o wycofania ze sprzedaży na stacjach Orlenu jednego numeru tygodnika „Nie”, w czasie gdy Obajtek był prezesem Orlenu.
Jak informowano, w pierwszej ze spraw zawiadomienie złożył do prokuratury dziennikarz Grzegorz Jakubowski w związku z procesem przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia zainicjowanym prywatnym aktem oskarżenia. W zawiadomieniu Jakubowski zarzucił Obajtkowi kłamstwo wygłoszone przed sądem 11 maja 2023 r. Powołał się na nagrania z 2018 r. opublikowane w marcu 2024 r. przez Onet, które mają rzekomo świadczyć o nieformalnych kontaktach Obajtka z Nisztorem – wbrew temu, co Obajtek zeznał w sądzie.
Druga ze spraw dotyczy wycofania w marcu 2023 r. ze wszystkich punktów sprzedaży Orlenu jednego z numerów tygodnika „Nie”.
Obajtek odniósł się do tej sprawy w lipcu.
Jeżeli chodzi o zarzuty: wytłumaczyłem wszystko w prokuraturze. Nagrania są zmontowane. Co do drugiego: wycofanie jednego numeru tygodnika „Nie” uważam jak najbardziej za stosowne, bo obrażało uczucia religijne, krzyż i Świętego Jana Pawła II
— napisał wtedy na platformie X były szef Orlenu. Do wpisu dołączył zdjęcie okładki numeru tygodnika „Nie”, który zdecydował się wycofać.
Jeśli za to mam stracić immunitet, przyjmuję to z dumą
— zaznaczył.
Grzegorz Braun
W sprawie dotyczącej Brauna wniosek do PE przekazał nowy już prokurator generalny, Waldemar Żurek. Dotyczy on odpowiedzialności karnej w związku z publicznym zaprzeczaniem zbrodniom popełnionym w niemieckim nazistowskim obozie KL Auschwitz.
Chodzi o dwie wypowiedzi Grzegorza Brauna, który 10 lipca w radiu Wnet oraz 14 lipca w ramach podcastu „Jan Pospieszalski rozmawia” na kanale YouTube zakwestionował dokonywanie ludobójstwa w komorach gazowych w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz.
Wszczęcie postępowania karnego przez pion śledczy IPN nastąpiło po rozpoznaniu zawiadomień złożonych w tej sprawie przez posłankę Lewicy Annę Marię Żukowską, dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau dr. Piotra Cywińskiego, prezesa Fundacji Basta Bartosza Staszewskiego, a także po analizie materiałów z prokuratury rejonowej Warszawa Śródmieście–Północ, która od 10 lipca prowadziła czynności sprawdzające dotyczące wypowiedzi Brauna.
Patryk Jaki
Jak podało Polskie Radio, w przypadku Patryka Jakiego chodzi o pozew o ochronę dóbr osobistych, który złożył sędzia Igor Tuleya, domagający się przeprosin za publiczne twierdzenie, że jako sędzia świadomie wydawał zgodę na inwigilację Pegasusem.
Każdy wniosek o uchyleniem immunitetu jest kierowany do komisji prawnej PE, która przygotowuje sprawozdanie na ten temat. Komisja nie jest zobligowana żadnymi terminami na przygotowanie tego dokumentu, ale zwykle trwa to kilka miesięcy. Następnie wniosek jest podawany pod głosowanie na sesji plenarnej.
PE podejmuje decyzję o uchyleniu immunitetu zwykłą większością głosów.
