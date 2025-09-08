Senator Wadim Tyszkiewicz poinformował PAP o utworzeniu nowej partii politycznej. Jak dodał, w jej skład wejdą doświadczeni samorządowcy, przedsiębiorcy, rolnicy oraz obywatele, którym dobro kraju leży na sercu. Program partii skierowany jest m.in. do zawiedzionych wyborców, którzy nie chcą brać udziału w wyborach.
„Wielu wyborców jest zniechęconych polską polityką”
W środę o godz. 10 w Sejmie ogłosimy złożenie w Sądzie Okręgowym w Warszawie podpisów poparcia dla utworzenia nowej partii
— poinformował PAP senator Wadim Tyszkiewicz (Koło Senackie Niezależni i Samorządni).
Jak dodał, program nowej partii jest skierowany przede wszystkim do zawiedzionych wyborców, którzy deklarują, że więcej już nie wezmą udziału w wyborach.
Wielu wyborców jest zniechęconych polską polityką i się poddają, co powoduje, że zyskują na tym głównie partie opozycyjne, które prą do przejęcia władzy
— dodał były prezydent Nowej Soli. Wyjaśnił, że ma na myśli takie partie jak Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja czy partia Grzegorza Brauna (Konfederacja Korony Polskiej).
Według senatora, partia ma opierać się na trzech filarach: samorządności, gospodarce oraz bezpieczeństwie wewnętrznym i zewnętrznym. Tyszkiewicz określił nowe ugrupowanie „partią środka”, o poglądach konserwatywno-liberalnych. Wskazał także z członków jakich grup będzie się składać partia.
My opieramy się w dużej mierze na wybitnych samorządowcach, którzy w swoim życiu osiągnęli sukcesy oraz zrobili wiele dla Polski, na przedsiębiorcach, którzy są fundamentem rozwoju gospodarczego kraju
— powiedział.
Chcemy pokazać, że Polska po 1989 roku osiągnęła gigantyczny sukces, którego nie doceniamy, a zawdzięczamy go w ogromnej mierze przedsiębiorczości i samorządności, czyli władzy ludzi wybieranej przez ludzi w naszych małych Ojczyznach
— podkreślił Tyszkiewicz. Jak zauważył, to samorządy stanowią fundament sukcesu Polski po 1989 roku. Senator zaznaczył, że decyzja o utworzeniu nowej partii powstała po wyborach prezydenckich.
W krótkim czasie podjęliśmy decyzję, że coś należy zrobić, żeby nie stracić tego gigantycznego potencjału i sukcesu, jakim jest sukces gospodarczy Polski od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku
— dodał.
Zwrócił uwagę, że ewentualna koalicja Konfederacji, PiS-u i partii Brauna, mogłaby w kolejnej kadencji parlamentu zdobyć większość konstytucyjną i obrać kierunek wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Określił to mianem „czarnego scenariusza”.
Senator Tyszkiewicz przekazał, że program partii zostanie zaprezentowany podczas środowej konferencji w Sejmie.
Program ten będzie cały czas ewaluował
— zaznaczył. Polityk dodał, że nie zależy im na „twardym przekazie od kreski do kreski”, lecz na wspólnym budowaniu i modyfikowaniu programu politycznego przyjaznego obywatelom.
Sytuacja polityczna w Polsce jest bardzo dynamiczna i może się wydarzyć wszystko, łącznie z „czarnym” scenariuszem, więc czas do dzieła
— wskazał.
Podkreślił, że ugrupowanie nie będzie na początku mieć jednego lidera.
Do tej pory mieliśmy tylko partie liderskie. Członkowie naszej nowej partii i obywatele mają wskazać lidera w późniejszym czasie
— wyjaśnił. Dodał, że obecnie do nowej partii na pewno wstąpi on wraz z dwoma pozostałymi senatorami z Koła Senackiego Niezależni i Samorządni - Andrzejem Dziubą (byłym prezydentem Tychów) i Zygmuntem Frankiewiczem (byłym prezydentem Gliwic).
Wśród założycieli partii są też urzędujący prezydenci i burmistrzowie miast i przedsiębiorcy
— powiedział senator.
