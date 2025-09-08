Dziennikarka TVN 24 próbowała przekonywać, że Adam Bielan niszczy wizerunek premiera Donalda Tuska w USA, mówiąc podczas konferencji prasowej po wizycie prezydenta Karola Nawrockiego w Białym Domu, że jest on „persona non grata”. „Tuska nie było w Białym Domu ani w ubiegłym tygodniu, ani od początku prezydentury Donalda Trumpa i wydaje mi się, że go nie będzie i to słyszeliśmy z ust polityków amerykańskich” - odpowiedział jej polityk.
Europoseł Adam Bielan podczas konferencji prasowej został zaatakowany przez dziennikarkę TVN24, która próbowała bronić premiera Donalda Tuska.
Mam pytanie odnośnie jeszcze tej wizyty w Stanach Zjednoczonych, ale tego wszystkiego, co dzieje się teraz i działo się po tej wizycie. Pan był obecny w Gabinecie Owalnym. Czy i dlaczego właściwie skończono z tą zasadą, że jednak w sprawach polityki zagranicznej mówi się jednym głosem? Dlaczego na tej konferencji prasowej padły słowa „persona na non grata - To nie są osoby dobrze widziane w Białym Domu”?
— zapytała.
*CZYTAJ TAKŻE: Bielan: Tuska nie będzie w Białym Domu za prezydentury Trumpa. Jest persona non grata, wie to każdy polityk w Waszyngtonie
Tusk nie ma wstępu.
Adam Bielan przypomniał, że takie zasady z pewnością nie były stosowane przez obecnie rządzących, kiedy byli jeszcze w opozycji.
Nie wiem o jakiej zasadzie, że o Polsce za granicą nie mówi się źle, pani mówi, ponieważ są dziesiątki wypowiedzi, między innymi Radosława Sikorskiego, Donalda Tuska, którzy atakowali rządy Zjednoczonej Prawicy i Polskę w czasie, kiedy byli w opozycji. Naprawdę nawet TVN24 część z tych wypowiedzi pokazywał na swojej antenie
— powiedział.
Po drugie ja odpowiadałem na pytanie dziennikarzy dla polskich mediów w siedzibie, w której znajdował się pan prezydent Karol Nawrocki po spotkaniu w Białym Domu. Jeżeli pani uważa, że Amerykanie nie są w stanie otworzyć kanału na YouTubie, firmy zresztą jak pani doskonale wie, amerykańskiej, no to muszę panią zmartwić, są w stanie i te wypowiedzi Tuska są doskonale znane
— wskazał, przypominając skandaliczne słowa premiera Donalda Tuska o Donaldzie Trumpie, kiedy ten nazwał go „rosyjskim agentem”
Chcę pani powiedzieć również, że słynne zdjęcie, w którym Tusk celuje palcami w geście pistoletu w plecy Donalda Trumpa, to jest zdjęcie, które Tusk zamieścił w swojej własnej autobiografii. I jeszcze mówił, że sam pozował do tego zdjęcia, żeby jak rozumiem przypodobać się stojącej obok Angeli Merkel. Te wszystkie materiały są ogólnie dostępne
— przypomniał.
Tuska nie było w Białym Domu ani w ubiegłym tygodniu, ani od początku prezydentury Donalda Trumpa i wydaje mi się, że go nie będzie i to słyszeliśmy z ust polityków amerykańskich. Byłem świadkiem jak pan prezydent Karol Nawrocki jeszcze 1 maja przed wyborami, przed wyborami tonował wszystkie pytania ze strony amerykańskich polityków o zachowanie Tuska i mówił wyraźnie, że nie chce rozmawiać o problemach wewnętrznych i tej zasady się trzymamy
— zapewnił Bielan.
Podkreślił, że od Amerykanów usłyszeli oni, że Donald Tusk nie ma wstępu do Białego Domu.
Sikorski też jest problemem
Adam Bielan zabrał także głos na temat sprawy relacji szefa MSZ Radosława Sikorskiego z władzami USA.
Jeśli chodzi o Radka Sikorskiego, jest również bardzo narastający problem jego małżonki. Mamy wolność słowa, może pisać, co chce, ale jej mąż nie musi być w tym czasie ministrem spraw zagranicznych
— wskazał.
Otóż pani Anna Applebaum z regularnością szwajcarskiego zegarka co dwa tygodnie atakuje Donalda Trumpa. Swego czasu porównała go do naraz: Hitlera, Mussoliniego i Stalina. Jak jej mąż ma budować dobre relacje z administracją prezydenta Trumpa?
— pytał.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/739959-dziennikarka-tvn24-chciala-bronic-tuska-riposta-bielana
