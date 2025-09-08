WIDEO

Cudzoziemiec wyzywał Polaka w parku! "Poje... Polak, kur..., nie będzie mówić, co ja włączam, a co nie". Zatrzymała go policja

Do sieci trafiło nagranie, na którym obcokrajowiec - najpewniej z jednego z wschodnich krajów - obraża Polaka w centrum Warszawy. Polak zwrócił uwagę mężczyźnie, że za głośno słucha muzyki, w niedzielny poranek w parku. Ten w odpowiedzi zaczął obrażać Polaka. Zareagowała policja.

Poje… Polak kur… nie będzie mówić, co ja włączam, a co nie. Idź stąd kur… poje… (…) Mnie wszyscy policjanci znają, zadzwoń teraz na policję, zobaczysz. (…) Ty jesteś psem, zasranym psem

— obrażał Polaka cudzoziemiec, któremu Polak zwrócił uwagę w parku, by wyłączył boomboxa, z którego głośno puszczał muzykę.

Na nagranie w sieci zareagowała stołeczna policja.

Mężczyzna widoczny na nagraniu został zatrzymany przez policjantów z warszawskiego Śródmieścia. Odpowie za przestępstwo z art. 257kk, za co grozi do 3 lat pozbawienia wolności

— podała na platformie X Komenda Stołeczna Policji.

