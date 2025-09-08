Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś poinformował, że przekazał szefowi MS, prokuratorowi generalnemu Waldemarowi Żurkowi zawiadomienie w związku z aferą GetBack. Ma ono dotyczyć osób, które pełniły funkcje w nadzorze finansowym, wymiarze sprawiedliwości oraz polityków. „Dziś mafia Tuska posługuje się trzymanym na krótkiej smyczy i kolczatce Banasiem (wycofali z Sejmu wniosek o uchylenie mu immunitetu, przez co prokuratorzy nie mogą ogłosić mu kryminalnych zarzutów), by chronić powiązanych z nimi aferzystów oraz niszczyć oszczerstwami dobre imię rzetelnych prokuratorów” - skomentował sprawę były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w serwisie X.
Szef NIK po południu spotkał się z Prokuratorem Generalnym. Po wyjściu ze spotkania powiedział dziennikarzom, że przekazał zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z aferą GetBack.
Brudna gra
Pytany przez dziennikarzy jeszcze przed spotkaniem kogo dotyczy zawiadomienie, Banaś wskazał, że „poważnych urzędników państwowych, którzy są odpowiedzialni za tę aferę”. Według niego, zarówno Komisja Nadzoru Finansowego, jak i wymiar sprawiedliwości nie dopełniły swoich obowiązków. Dopytywany kto konkretnie jest wśród osób, których dotyczy zawiadomienie, Banaś powiedział, że „to są osoby, które pełniły najważniejsze funkcje w państwie, zarówno w KNF, jak i wśród polityków, jak również w wymiarze sprawiedliwości”.
Już po spotkaniu z PG, Banaś powiedział dziennikarzom, że „cały materiał jest przerażający”.
I naprawdę trudno się było spodziewać, że w kraju, który się zwie demokratycznym, praworządnym, takie niepraworządne i niedemokratyczne rzeczy się dzieją, gdzie zwykły obywatel, który nie ma wsparcia politycznego jest skazany na takie zniszczenie
— dodał.
Według niego, „mamy do czynienia z zorganizowaną grupą, prawie że przestępczą”.
Jak mówił, z dowodów jasno wynika, iż wywierana była presja „wysokich funkcjonariuszy na podległych im funkcjonariuszy”, by były podejmowane bezprawne działania. Banaś zaznaczył, że ze względu na tajemnice śledztwa, nie może wymieniać nazwisk osób, które znalazły się w zawiadomieniu.
Pan minister jak najbardziej potwierdził, że zrobi wszystko, aby ta sprawa została naprawdę wyjaśniona, a ludzie w przyszłości odzyskali przynajmniej część swoich pieniędzy
— powiedział Banaś.
Według portalu RMF24 zawiadomienie do prokuratury autorstwa NIK w związku z aferą GetBack dotyczy 21 osób, w tym najwyższych urzędników państwowych, prokuratorów, sędziego, urzędników instytucji nadzorujących rynek finansowy, a także członków zarządów kilku spółek; zawiadomienie ma obejmować m.in. b. premiera Mateusza Morawieckiego i b. ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę.
Prawdziwe cele Tuska
Do sprawy we wpisie w mediach społecznosciowych odniósł się były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.
Tusk po to łomem „przywrócił praworządność”, aby jego mafijne państwo mogło karać „policjantów za łapanie złodziei”. Przestępczy mechanizm w GetBack powstał za pierwszych rządów Tuska i to do ściśle powiązanych z jego środowiskiem aferzystów zaprowadziło śledztwo. Zarzucanie dziś śledczym bezczynności to ordynarna mafijna zemsta na prokuratorach realizowana na polecenie Donalda Tuska. Prokuratorzy zajęli się aferą GetBack już na drugi dzień po złożeniu doniesienia przez Komisję Nadzoru Finansowego. Oskarżyli setkę osób, procesy toczą się w wielu sądach i zapadły już pierwsze skazujące wyroki. A za Tuska prokuratura przez 2,5 roku – to nie pomyłka! – od zawiadomienia KNF nie chciała podjąć realnego śledztwa w aferze Amber Gold
— wskazał.
W sprawie GetBack intensywne śledztwo prowadzono od pierwszego dnia, a zarzuty postawiono już po niespełna 2 miesiącach. Za Tuska przy Amber Gold zarzuty postawiono dopiero po 32 miesiącach! Podejrzanym w aferze GetBack jest także miliarder Leszek Czarnecki, którego obrońcą jest Roman Giertych. Według prokuratury Czarnecki miał być jednym z głównych beneficjentów afery, ponieważ to jego banki „wciskały” bezwartościowe obligacje w zamian za lokaty objęte gwarancjami Skarbu Państwa.
— napisał.
Prokuratura, nad którą sprawowałem nadzór jako Prokurator Generalny, wielokrotnie domagała się jego aresztowania i ścigania listem gończym. Bezskutecznie – sądy uwzględniały wątpliwe zaświadczenia lekarskie z Monako. Powiązania Tuska i jego z głównymi podejrzanymi pokazują, do jakiego poziomu gnicia doprowadził Tusk instytucje państwa polskiego. Dziś mafia Tuska posługuje się trzymanym na krótkiej smyczy i kolczatce Banasiem (wycofali z Sejmu wniosek o uchylenie mu immunitetu, przez co prokuratorzy nie mogą ogłosić mu kryminalnych zarzutów), by chronić powiązanych z nimi aferzystów oraz niszczyć oszczerstwami dobre imię rzetelnych prokuratorów
— zaznaczył.
