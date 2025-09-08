„Patrzę na naród nie tylko przez pryzmat tych wspaniałych blisko 40 milionów Polaków, którzy są w granicach RP, ale naród to także Ci żyjący poza granicami RP, jest nas na świecie blisko 60 milionów. Ci więcej, naród to ci, którzy byli przed nami, ale też ci, którzy przyjdą po nas, dlatego to wielkie piękne dziedzictwo jakim jest Polska jest dla nas tak obowiązujące” - powiedział prezydent Karol Nawrocki do polskiej społeczności na Litwie, z którą spotkał się w Wilnie.
Prezydent Karol Nawrocki przebywa z wizytą w Wilnie, gdzie m.in. spotkał się z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą. Spotkał się też z Polakami mieszkającą na Litwie.
Będzie to prezydentura, dla której Polacy poza granicami kraju są naprawdę ważni i chciałbym, aby Państwo tak patrzyli na naszą działalność
— zadeklarował prezydent Karol Nawrocki.
Chciałbym Wam powiedzieć, że możecie liczyć na polskiego prezydenta, który jest także Waszym głosem, czyli Polaków, obywateli Litwy, lojalnych obywateli Litwy. Będę dbał o bezpieczeństwo, a Polska jako lider w Europie Środkowo-Wschodniej w zakresie obronności, gospodarki, ekonomii, infrastruktury czuje odpowiedzialność za cały nasz region i takie będzie najbliższe 5 lat. Niech żyje Polska, dziękuję, że tu jesteście
— mówił prezydent.
CZYTAJ TAKŻE:
— Ofensywa dyplomatyczna pełną parą! Prezydent Nawrocki spotkał się z przywódcą Litwy. Jaki jest plan wizyty w Wilnie?
— Pracowita wizyta na Litwie. Prezydent Nawrocki modlił się przy Ostrej Bramie. Rozmawiał też z przewodniczącym Seimasu
tkwl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/739945-prezydent-do-polakow-w-wilnie-mozecie-na-mnie-liczyc
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.