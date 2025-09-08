„Zgodnie z dzisiejszym zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości, obsługę administracyjną Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych i jego Zastępcy może zapewniać - poza KRS - również Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie. Bezprawna odmowa dostępu do biura Rzecznika w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa nie może paraliżować pracy Rzeczników” - podał na platformie X Dariusz Mazur, wiceminister sprawiedliwości. „Wygląda na to, że nielegalna prezes Sądu Okręgowego w Warszawie zapewni obsługę nielegalnego Rzecznika Dyscyplinarnego. Użurpatorzy łączcie się!” - skomentował takie działania na platformie X Przemysław W. Radzik, sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie.
Pomimo tego tymczasowego rozwiązania, docelowo Rzecznik i jego Zastępca będą urzędowali w siedzibie KRS przy ul. Rakowieckiej 30 w Warszawie
— „łaskawie” napisał Dariusz Mazur.
Sędzia Jarosław Tekliński na platformie X ostrzegł, że nowe zarządzenie MS to w istocie próba obejścia prawa.
W drodze zarządzenia MS próbuje bez podstawy prawnej „przemycić” dopuszczalność odwołania i wyznaczenia w miejsce dotychczasowych, nowych Rzeczników (nie chodzi o rzeczników ad hoc). Stanowi to sankcjonowanie w zarządzeniu obejścia prawa, albowiem zgodnie z ustawą prawo o ustroju sądów powszechnych Rzecznik Dyscyplinarny SSP i jego Zastępcy nie mogą być odwołani w trakcie kadencji
— skomentował sędzia Jarosław Tekliński, związany ze stowarzyszeniem „Prawnicy dla Polski”.
Jak zauważył z kolei mec. Bartosz Lewandowski, „zarządzenie Ministra to takie trochę słabe umocowanie rzeczników dyscyplinarnych ‘powołanych’ na miejsce już obsadzone”.
To nie jest nawet źródło prawa powszechnie obowiązującego
— dodał.
tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/739942-znow-sprobuja-lamac-prawo-absurdalne-zarzadzenie-zurka
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.