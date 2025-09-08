Rozmowa w Pałacu Prezydenckim nie była jedynym elementem wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Wilnie. Prezydenci Polski i Litwy po wspólnej konferencji udali się do Kaplicy Cudownego Obrazu. Nawrocki złożył też kwiaty przy Mauzoleum Matki i Serca Syna oraz w Kaplicy Powstańców Styczniowych na Cmentarzu na Rossie. Odbył również kolejne spotkania.
Moja dzisiejsza wizyta i nasze wspólne odwiedzenie i modlitwa przy Ostrej Bramie jest sygnałem, że działamy w tej samej emocji naszego przywiązania do dziedzictwa kulturowego, do naszej historii, do narodowej pamięci
— podkreślał Prezydent RP.
Po południu na Cmentarzu na Rossie Karol Nawrocki złożył kwiaty przy Mauzoleum Matki i Serca Syna oraz w Kaplicy Powstańców Styczniowych.
Spotkania z przewodniczącym Seimasu i społecznością polską na Litwie
Polski przywódca spotkał się także z Przewodniczącym Sejmu Republiki Litewskiej Sauliusem Skvernelisem.
Na zakończenie wizyty Prezydent RP spotka się ze społecznością polską mieszkającą na Litwie.
