Pracowita wizyta na Litwie. Prezydent Nawrocki modlił się przy Ostrej Bramie. Rozmawiał też z przewodniczącym Seimasu

Rozmowa w Pałacu Prezydenckim nie była jedynym elementem wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Wilnie. Prezydenci Polski i Litwy po wspólnej konferencji udali się do Kaplicy Cudownego Obrazu. Nawrocki złożył też kwiaty przy Mauzoleum Matki i Serca Syna oraz w Kaplicy Powstańców Styczniowych na Cmentarzu na Rossie. Odbył również kolejne spotkania.

Moja dzisiejsza wizyta i nasze wspólne odwiedzenie i modlitwa przy Ostrej Bramie jest sygnałem, że działamy w tej samej emocji naszego przywiązania do dziedzictwa kulturowego, do naszej historii, do narodowej pamięci

— podkreślał Prezydent RP.

Po południu na Cmentarzu na Rossie Karol Nawrocki złożył kwiaty przy Mauzoleum Matki i Serca Syna oraz w Kaplicy Powstańców Styczniowych.

Spotkania z przewodniczącym Seimasu i społecznością polską na Litwie

Polski przywódca spotkał się także z Przewodniczącym Sejmu Republiki Litewskiej Sauliusem Skvernelisem.

Na zakończenie wizyty Prezydent RP spotka się ze społecznością polską mieszkającą na Litwie.

aja/Prezydent.pl

