Kamiński nie gryzie się w język po szokującym wyroku: Sędziowie stają po stronie przemytników. To cios w bezpieczeństwo granic

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: Fratria/X
autor: Fratria/X

Sąd Rejonowy w Hajnówce uniewinnił pięć osób, które prokuratura oskarżyła o ułatwianie imigrantom niezgodnego z prawem pobytu w Polsce. Sąd argumentował, że… nie ma dowodów, by aktywiści osiągnęli korzyść materialną za pomoc nielegalnym imigrantom, a zatem w praktyce za przeszkadzanie polskim służbom w ochronie granicy. „Sędziowie legalizujący przemyt migrantów przekraczają granice zdrowego rozsądku” - ostro zareagował na publikację portalu wPolityce.pl w tej sprawie Mariusz Kamiński, europoseł PiS, były szef MSWiA.

To kolejna kompromitacja polskiego wymiaru sprawiedliwości. Ci sędziowie stają po stronie przemytników, a nie Polaków

— ocenił - na szczęście nieprawomocny - wyrok sądu Mariusz Kamiński.

To cios w bezpieczeństwo granic i pracę Straży Granicznej. Granice Polski muszą być żelazne!

— dodał.

CZYTAJ TAKŻE: Zaskakujący wyrok. Aktywiści pomagający nielegalnym imigrantom zostali uniewinnieni. „To ogromny policzek wobec pracy SG i WP”

tkwl/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych