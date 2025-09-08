Sąd Rejonowy w Hajnówce uniewinnił pięć osób, które prokuratura oskarżyła o ułatwianie imigrantom niezgodnego z prawem pobytu w Polsce. Sąd argumentował, że… nie ma dowodów, by aktywiści osiągnęli korzyść materialną za pomoc nielegalnym imigrantom, a zatem w praktyce za przeszkadzanie polskim służbom w ochronie granicy. „Sędziowie legalizujący przemyt migrantów przekraczają granice zdrowego rozsądku” - ostro zareagował na publikację portalu wPolityce.pl w tej sprawie Mariusz Kamiński, europoseł PiS, były szef MSWiA.
To kolejna kompromitacja polskiego wymiaru sprawiedliwości. Ci sędziowie stają po stronie przemytników, a nie Polaków
— ocenił - na szczęście nieprawomocny - wyrok sądu Mariusz Kamiński.
To cios w bezpieczeństwo granic i pracę Straży Granicznej. Granice Polski muszą być żelazne!
— dodał.
