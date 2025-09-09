Mecenas Roman Giertych postanowił skomentować sprawę sojuszu Polski z USA w kontekście zeszłotygodniowej wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Waszyngtonie. Jakimi refleksjami podzielił się z widzami jeden z najbardziej płodnych twórców teorii spiskowych w Polsce? „Te pisowskie pieski, stojąc tam w przedpokojach Białego Domu, ciesząc się tym, że wpuszczono ich na przedpokoje pana, były tak żałosne” - przekonywał. Zdaniem Giertycha, pisowcy „pełzają u stóp Trumpa”. Prawnik i poseł KO zasugerował również, że należałoby rozważyć, „czy kupowanie broni amerykańskiej jest najlepszym rozwiązaniem”. A wszystko dlatego, że… do niektórych jej rodzajów potrzebne są kody.
Gdyby mało jeszcze było prób obrzydzenia, ośmieszenia czy podważenia wartości wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w USA, z pomocą przychodzi poseł KO Roman Giertych. Adwokat słynie z zamiłowania do dziwacznych teorii, a w ostatnim czasie z uporem godnym lepszej sprawy walczył o ponowne przeliczenie głosów w wyborach prezydenckich oraz insynuował, że dochodziło do „fałszerstw” na masową skalę. Nadal zresztą często określa Karola Nawrockiego jako „domniemanego prezydenta”.
Od kogo kupować broń?
W nowym filmie na swoim kanale w serwisie YouTube Giertych w zaskakujący sposób ocenił tym razem sojusz Polski z USA. Na nagraniu polityk i prawnik przekonywał, że Amerykanie porzucają kraje bloku wschodniego, w których do władzy dochodzą „prorosyjskie” rządy i pozostają bierni wobec „skrajnej prawicy”, a niekiedy nawet ją popierają bardziej lub mniej otwarcie.
Polska wygrała też w dramatycznych okolicznościach 2023 r. to, aby PiS całkowicie nie podporządkował nas pod politykę rosyjsko-amerykańską
— podkreślił, zapominając chyba, że w 2023 r. prezydentem USA był Joe Biden.
Ale widać takie bardzo stanowcze wsparcie dla pana Nawrockiego i całego obozu PiS ze strony Trumpa właściwie nieukrywany Oczywiście rząd amerykański ma relacje z rządem polskim bo ma poważne interesy z tym rządem ale jeżeli chodzi o emocje to one oczywiście są po stronie Nawrockiego
— powiedział adwokat.
Później postawił zaskakującą tezę:
Trzeba też rozważyć czy kupowanie broni amerykańskiej jest najlepszym rozwiązaniem w sytuacji w której do niektórych jej rodzajów potrzebne są kody, które leżą w rękach amerykańskich. A do wszystkich na pewno potrzebne są części zamienne, które w razie jakiegoś konfliktu są zużywane bardzo szybko i których Amerykanie po prostu mogą nam nie sprzedać.
W tej sytuacji wydaje mi się że bardziej racjonalne jest kupowanie broni od bliskich sąsiadów: Szwedów, przede wszystkim Norwegów, Francuzów, nawet Niemców, często traktowanych złowrogo przez propagandę pisowską, co do której zawsze musimy być bardzo ostrożni, bo nie wiemy, w jaką stronę za parę lat pójdzie polityka niemiecka, ale na tę chwilę wydaje się że jest to jeden z poważniejszych sojuszników
— podkreślił. Co insynuuje mecenas Giertych? Że co może zrobić ten nasz wspaniały, poważny sojusznik, gdy zmieni się niemiecka polityka? Odda nas Rosji czy sam zaatakuje?
Giertych opowiada o „pisowskich pieskach”
Najciekawszy jest jednak fragment, którym prawnik sam podzielił się na swoim profilu na platformie X.
Patrzmy na Amerykę nie z pozycji pisowca pełzającego u stóp Trumpa i cieszącego się każdym jego słowem, pogłaskaniem i poklepaniem, i tym, że kogoś wpuścił, a kogoś innego nie wpuścił, jak te te pisowskie pieski, które stojąc tam w przedpokojach Białego Domu, ciesząc się tym, że wpuszczono ich na przedpokoje pana, były tak żałosne. My mamy swoje interesy, a Amerykanie mają swoje interesy. Musimy zrozumieć, jakie są ich interesy, abyśmy mogli realizować własne
— powiedział.
Filmik opublikowany w mediach społecznościowych Giertych urozmaicił fragmentem nagrania z powitania prezydentów Trumpa i Nawrockiego. Rzecz w tym, że prezydent RP w żaden sposób nie zachowywał się jak „piesek”, z całą pewnością nie „pełzał” przed Donaldem Trumpem, a jeśli był spięty czy zestresowany, to raczej dlatego, że była to jego pierwsza prezydencka wizyta zagraniczna.
Co będzie w następnym wideofelietonie Romana Giertycha? Trump zrzucający stonkę na Europę?
jj/YT: Roman Giertych - oficjalny
