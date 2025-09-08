Prezydent Karol Nawrocki 3 września przybył z wizytą do Waszyngtonu, gdzie m.in. rozmawiał z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Gabinecie Owalnym. Polska głowa państwa została przyjęta z honorami, a prezydent Trump złożył ważną deklarację, że żołnierze USA pozostaną w Polsce, a jeśli polskie władze będą tego chciały, może być ich nawet więcej. Mimo to posłanka Nowej Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus w programie „Onet Rano” zamiast cieszyć się z sukcesu polskiego prezydenta, narzekała na… zdjęcia z tej wizyty na profilu Białego Domu na portalu X, gdzie prezydenci są uśmiechnięci. „Mogli pokazać zupełnie inne zdjęcia. Naprawdę nasz prezydent wygląda na tych zdjęciach bardzo niekorzystnie” - oceniła Scheuring-Wielgus.
Czekając na pana oglądałam sobie zdjęcia, które Biały Dom wczoraj opublikował z wizyty Karola Nawrockiego w Białym Domu. I wie pan co? To jest generalnie strasznie żenujące, co na tych zdjęciach się znalazło, bo jeżeli Biały Dom publikuje zdjęcia, na którym Karol Nawrocki zachowuje się tak jak był w Gabinecie Owalnym w Disneylandzie, to bardzo to źle świadczy o tej wizycie. (… Niech pan sobie spojrzy na te zdjęcia. Roześmiany, uchachany, zadowolony. Nasza delegacja jest pokazana w sposób takim, jakby przychodził petent, a nie szła na ważne spotkanie u prezydenta Trumpa
— wypaliła Joanna Scheuring-Wielgus.
I przypomnę jedną rzecz, o której wszyscy zapominają. Pamięta pan, jak było spotkanie przywódców europejskich w Białym Domu odnośnie sytuacji i wojny w Ukrainie. Wtedy przedstawiciele pałacu prezydenta mówili, że jadą na to spotkanie 3 września, żeby właśnie rozmawiać o Ukrainie. Nic nie padło na tym spotkaniu
— zaznaczyła posłanka Nowej Lewicy, najwyraźniej „znając” szczegóły rozmów, które nie były w całości publiczne.
Teraz patrzę na te zdjęcia dzisiaj rano. Jestem zażenowana tym, że nasz prezydent został przez gabinet, przez kancelarię prezydenta Trumpa w ten sposób potraktowany. Znaczy mogli pokazać zupełnie inne zdjęcia. Naprawdę nasz prezydent wygląda na tych zdjęciach bardzo niekorzystnie. Wygląda tak, jakby przyjechał do Disneylandu, a nie do Gabinetu Owalnego rozmawiać o bezpieczeństwie, o ekonomii, o sprawach gospodarczych. Naprawdę żenując
— kontynuowała swój absurdalny wywód Scheuring-Wielgus.
