Podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Karolem Nawrockim litewski przywódca Gitanas Nauseda niespodziewanie poruszył temat sportu. „Moje doświadczenie polityka podpowiada mi, że we wzajemnych relacjach najlepszym kluczem do serc jest to, że obydwaj prezydenci lubią sport. Nasza przyjaźń z prezydentem Dudą świadczyła o tym i mam nadzieję, że w taki sam sposób zrealizujemy nasze chęci z panem prezydentem Nawrockim” - podkreślił.
Na wspólnej konferencji prasowej prezydentów Polski i Litwy, oprócz tematów politycznych pojawiły się także te „luźniejsze”.
Cieszymy się ze zwycięstw naszych drużyn podczas Mistrzostw Europy w koszykówce, doskonałej wygranej Polski z Finlandią w piłce nożnej i pięknym meczem naszych piłkarzy z Holandią, chociaż tym razem nie wygraliśmy
— podkreślił Gitanas Nauseda, kończąc swoją wypowiedź.
Moje doświadczenie polityka podpowiada mi, że we wzajemnych relacjach najlepszym kluczem do serc jest to, że obydwaj prezydenci lubią sport. Nasza przyjaźń z prezydentem Dudą świadczyła o tym i mam nadzieję, że w taki sam sposób zrealizujemy nasze chęci z panem prezydentem Nawrockim
— dodał.
„Nie przez cały czas”
Z kolei prezydent Nawrocki już pod koniec konferencji przyznał, że sport był jednym z tematów wspólnych rozmów.
Pan prezydent Nauseda zaczął od sportu. Ja się do sportu nie odniosłem, więc na sam koniec potwierdzam, że rozmawialiśmy także z panem prezydentem o sporcie i bardzo się cieszę, że mamy wspólne doświadczenie sportowe. Sport, jak państwo wiecie, uczy z jednej strony partnerstwa, współpracy, uczy kooperacji. Sport uczy także tego, że można upadać i potem wstać. Uczy wielu cech, ważnych także w życiu politycznym, w życiu społecznym i w relacjach między państwami. Więc dziękuję także, poza najważniejszymi sprawami, których dotykaliśmy, także za miłą rozmowę o sporcie
— powiedział.
Tak tylko doprecyzuję, że rozmawialiśmy o sporcie, ale nie przez cały czas
— podsumował Nauseda.
Miejmy nadzieję, że prezydenci pamiętali także o wielkim sukcesie Julii Szeremety na bokserskich mistrzostwach w Liverpoolu.
jj/X
