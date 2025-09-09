„Mamy do czynienia z nieprawdopodobnym połączeniem ignorancji, głupoty, zarozumialstwa i działania na szkodę własnego kraju. Pan premier Tusk w swojej najnowszej wypowiedzi powiedział, że nie może narzekać, jeżeli chodzi o relacje z administracją waszyngtońską. One są bardzo złe i jemu ten stan rzeczy odpowiada” - powiedział europoseł PiS Tobiasz Bocheński, podczas konferencji z Adamem Bielanem.
Tusk musi przeprosić Trumpa
Europoseł PiS Adam Bielan odniósł się do pamiętnego, kampanijnego wystąpienia Donalda Tuska, który na spotkaniu z wyborcami mówił o agenturalności Donalda Trumpa. Premier stwierdził wówczas, że ówczesny kandydat na prezydenta USA został zwerbowany przez Rosję.
Na oficjalnym kanale Donalda Tuska Można znaleźć zapis tego spotkania i słowa wypowiedziane wobec prezydenta Trumpa. Po raz kolejny apeluję do premiera Tuska, żeby jak najszybciej załatwił tę sprawę, ponieważ Polska jest ważniejsza od jego ego. Nie możemy zbudować w pełni dobrych partnerskich relacji ze Stanami Zjednoczonymi, jeżeli na czele polskiego rządu stoi ktoś, kto fałszywie oskarża prezydenta amerykańskiego o zdradę
— powiedział.
Na temat działań Tuska wypowiedział się również eurodeputowany PiS Tobiasz Bocheński.
Mamy do czynienia z nieprawdopodobnym połączeniem ignorancji, głupoty, zarozumialstwa i działania na szkodę własnego kraju. Pan premier Tusk w swojej najnowszej wypowiedzi powiedział, że nie może narzekać, jeżeli chodzi o relacje z administracją waszyngtońską. One są bardzo złe i jemu ten stan rzeczy odpowiada, ponieważ woli sojusz z Berlinem. Mówimy o sprawach fundamentalnych i nieprawdopodobnie istotnych. Nasze relacje z największym mocarstwem wolnego świata, które posiada największą armię, najlepiej rozwinięty przemysł - jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję i najnowocześniejsze technologie. Mocarstwa, który jest dawcą pokoju, ale też nieprawdopodobnie istotnym partnerem naukowym i handlowym dla Rzeczpospolitej Polskiej
— dodał.
Żenujący Sikorski w USA
Bocheński zahaczył też o temat Radosława Sikorskiego i jego żenujących nagrań z USA.
Minister spraw zagranicznych, który biega po trawniku i nagrywa filmy jakby był tiktokerem. Mamy do czynienia z polityką zagraniczną w krótkich spodenkach. Domagamy się absolutnej zmiany zachowania tych polityków. Posypania głowy popiołem. Tusk jest kłamcą, manipulantem i prowadzi oślizłą i węgorzowatą politykę. Powinien dzisiaj wyjść jak mężczyzna i powiedzieć, że przeprasza za te słowa. Polska racja stanu, przyszłość Polski, dobro polskich obywateli jest ważniejsze niż jego urazy czy sympatia do Berlina
— zaapelował.
Tusk persona non grata w Białym Domu
Z sali padło pytanie o to, jak postrzegany jest premier Tusk w Białym Domu.
Amerykanie mają dostęp do YouTube i doskonale wiedzą co Tuska mówił o Trumpie. Jest również zdjęcie, gdzie Tusk celuje palcami w geście pistoletu w plecy Trumpa. To jest zdjęcie, które Tusk zamieścił w swojej własnej autobiografii. I jeszcze mówił, że sam pozował do tego zdjęcia, żeby - jak rozumiem - przypodobać się stojącej obok Angeli Merkel. Te wszystkie materiały są ogólnie dostępne. Tuska nie było w Białym Domu ani w ubiegłym tygodniu, ani od początku prezydentury Donalda Trumpa. Wydaje mi się, że go nie będzie, ponieważ to słyszeliśmy z ust polityków amerykańskich. Byłem świadkiem jak pan prezydent Karol Nawrocki jeszcze 1 maja tonował wszystkie pytania ze strony amerykańskich polityków o zachowanie Tuska. Mówił wyraźnie, że nie chce rozmawiać o problemach wewnętrznych i tej zasady się trzymamy
— odpowiedział Bielan.
Problem z Anne Applebaum
Dodał również, że dużym problemem jest kwestia szefa MSZ Radosława Sikorskiego:
Jeśli chodzi o Radosława Sikorskiego to jest również narastający problem jego małżonki. Mamy wolność słowa. Może pisać co chce, ale jej mąż nie musi być w tym czasie ministrem spraw zagranicznych. Otóż pani Anne Applebaum z regularnością szwajcarskiego zegarka co dwa tygodnie atakuje Donalda Trumpa. Swego czasu porównała go do naraz Hitlera, Mussoliniego i Stalina. Jak jej mąż ma budować dobre relacje z administracją prezydenta Trumpa?
Klich w Waszyngtonie to nieporozumienie
Europoseł został również zapytany o brak polskiego ambasadora w Waszyngtonie, gdzie obecnie znajduje się Bogdan Klich, jako kierownik placówki.
Mieliśmy świetnego dyplomatę Marka Magierowskiego, którego przed czasem w bardzo kontrowersyjnych okolicznościach odwołano. Decyzja o wysłaniu na funkcję kierownika ambasadora Bogdana Klicha, zapadła już, co ważne, po wyborach w Stanach Zjednoczonych. Kiedy zarówno pan Tuski, jak i pan Sikorski wiedzieli, że wygrał Donald Trump. Te wypowiedzi z marca 2023 roku można złożyć na karb głupoty. Można stwierdzić, że Tusk nie widział tego, co widział cały świat, że Trump ma szanse na powrót do władzy. Jeżeli po zwycięstwie Trumpa wysyła się polityka, również znanego z bardzo krytycznych ocen prezydenta USA, to już jest niewytłumaczalne
— powiedział.
