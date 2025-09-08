Sąd Rejonowy w Hajnówce uniewinnił pięcioro aktywistów zaangażowanych w pomoc humanitarną na granicy z Białorusią, których prokuratura oskarżyła o ułatwianie migrantom niezgodnego z prawem pobytu w Polsce. Wyrok nie jest prawomocny.
Prokuratura chciała w tej sprawie kar roku i czterech miesięcy więzienia dla każdej z osób oskarżonych, przy surowszej kwalifikacji prawnej - zarzucając im pomocnictwo do nielegalnego przekroczenia granicy. Obrona i sami oskarżeni - uniewinnienia.
W procesie odpowiada pięć osób. Cztery z nich zostały zatrzymane, gdy przewoziły migrantów. Początkowo śledczy postawili im zarzuty pomocnictwa w marcu 2022 r. w nielegalnym przekraczaniu granicy polsko-białoruskiej przez Egipcjanina i rodzinę z Iraku.
Po dwuletnim śledztwie prokuratura zmieniła te zarzuty na ułatwianie migrantom, niezgodnego z prawem pobytu w Polsce i w takiej wersji do sądu trafił akt oskarżenia. Jedną osobę oskarżyła m.in. o to, że dostarczała migrantom jedzenie i ubrania, gdy ci przebywali w lesie. Miała też przekazywać im informacje przydatne w razie zatrzymania, udzielić schronienia i zapewnić odpoczynek. Pozostałe cztery o to, że przewoziły w głąb kraju tych cudzoziemców.
Dziwne tłumaczenia sądu
Nie ma dowodów, by oskarżeni osiągnęli jakąś korzyść osobistą lub majątkową; nie można interpretować przepisów w taki sposób, że chodzi o korzyść dla osób, którym udzielono pomocy - tak hajnowski sąd uzasadnił uniewinnienie pięciorga aktywistów oskarżonych o ułatwianie migrantom niezgodnego z prawem pobytu w Polsce.
Wyrok nie jest prawomocny, prokuratura wnioskowała o rok i cztery miesiące więzienia dla każdej z osób oskarżonych.
Uzasadniając wyrok sędzia Adam Rodakowski przedstawił analizę przepisu, na którym oparty jest akt oskarżenia. Chodzi o art. 264a par. 1 Kodeksu karnego, który penalizuje sytuację, gdy ktoś - w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej - umożliwia lub ułatwia innej osobie pobyt na terytorium RP wbrew przepisom.
Według prokuratury, korzyść osobistą uzyskali migranci, którym aktywiści pomagali.
Odwołując się m.in. do doktryny i wykładni przepisów sąd podkreślał jednak, że aby mogło dojść do takiego przestępstwa, jak opisała je prokuratura w akcie oskarżenia, korzyść (osobistą lub majątkową) musieliby uzyskać oskarżeni.
Sędzia Rodakowski mówił, że oskarżeni nie odnieśli takiej korzyści, a przynajmniej w sprawie nie ma dowodów, by tak się stało.
Korzyść osobista nie może być dla cudzoziemca, dla osoby przekraczającej granicę, korzyść musi osiągnąć pomagający
— dodał, uzasadniając wyrok.
Adw. Majkowska: Aktywiści utrudniający pracę SG póki co bez żadnych konsekwencji
Wyrok stanowczo skrytykowała adwokat Magdalena Majkowska.
Uniewinnienie pięciu oskarżonych o ułatwianie pobytu nielegalnych imigrantów w Polsce, to ogromny policzek wobec pracy Straży Granicznej i Wojska Polskiego. Aktywiści utrudniający ich pracę póki co bez żadnych konsekwencji. Mocno liczę, że prokuratura będzie apelować
— oceniła wspomniany wyrok adwokat Magdalena Majkowska, Członek Zarządu Ordo Iuris.
„Wyrok rozczarowujący”
Podobną krytyczną ocenę wyroku ws. aktywistów wspierających nielegalnych imigrantów zaprezentował adwokat Bartosz Malewski, Prezes Zarządu Stowarzyszenie Marsz Niepodległości.
Mamy wyrok ws. 5 osób oskarżonych o pomoc nielegalnym imigrantom w pobycie na terenie RP. Wyrok rozczarowujący - Sąd uniewinnił oskarżonych. Z tego co wiem Prokuratura będzie prawdopodobnie wnosić apelację. Sprawa będzie miała więc swoją kontynuację. Sąd ustalił, że oskarżeni pomagali w nielegalnym pobycie imigrantom! - ale uznał, że brak dowodów na osiągnięcie przez nich korzyści majątkowej lub osobistej, co zdaniem Sądu stanowi niezbędną przesłankę dla wypełnienia znamion art. 264a § 1 KK.
— napisał Bartosz Malewski.
Zdaniem Sądu korzyść majątkowa lub osobista, o której mowa w art. 264a § 1 KK, nie może stanowić korzyści majątkowej lub osobistej, o której mowa w art. 115 § 4 KK. Sąd stwierdził, że korzyść majątkowa lub osobista w tym przypadku musi być osiągnięta na rzecz sprawcy przestępstwa, ale nie na rzecz jego beneficjenta, czyli cudzoziemca
— podkreślił.
Trudno się z tym zgodzić. Odwołam się w tym miejscu do prof. M. Mozgawy, którego stanowisko - wbrew dzisiejszej wykładni przedstawionej przez Sąd - podzielam: „Ustawa przewiduje możliwość zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary, a nawet odstąpienia od jej wymierzenia, w wyjątkowych wypadkach, gdy sprawca nie osiągnął korzyści majątkowej (art. 264a § 2). Konieczne jest zatem spełnienie łącznie obu wskazanych przesłanek. Możliwe jest natomiast zastosowanie § 2 w przypadku, gdy sprawca osiągnął korzyść osobistą (a analizowany przypadek miał charakter wyjątkowy). W grę może wchodzić np. sytuacja, w której sprawca udziela pomocy cudzoziemcowi, kierując się np. przyjaźnią”
— zacytował Prezes Zarządu Stowarzyszenie Marsz Niepodległości.
Inny komentarz, tym razem J. Majewskiego: „W art. 115 § 4 k.k. objaśniono jedynie, że korzyścią majątkową lub osobistą jest nie tylko korzyść dla siebie, lecz także dla kogo innego […] Podstawową cechą korzyści zarówno majątkowej, jak i osobistej jest zdolność do zaspokajania potrzeb ludzkich. Korzyścią może być wszystko to, co zdolność tę posiada, a więc wszelkie dobra w najszerszym tego słowa znaczeniu”. Dodajmy jeszcze T. Bojarskiego: „Sprawca działa więc w celu osiągnięcia takiej korzyści także wówczas, gdy sam realnego pożytku nie odnosi, lecz w jego dążeniu mieści się przysposobienie pożytków drugiej osobie”
— dodał.
Zatem chodzi tutaj nie tylko o korzyść ewentualnie osiąganą przez sprawcę, ale także o korzyść osobistą, jaką odnosi sam cudzoziemiec, któremu sprawca pomaga! Póki co aktywiści utrudniający pracę Straży Granicznej i wojska polskiego mogą czuć się bezpiecznie. Czekamy na pisemne uzasadnienie wyroku i apelację prokuratury. Prokuratura prowadzi także szereg innych podobnych postępowań względem innych osób, wiele wskazuje, że część tych spraw wzajemnie się zazębia
— zaznaczył.
