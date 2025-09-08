„Bardzo się cieszę z dotychczasowych częstych kontaktów. W ciągu miesiąca z prezydentem Nausedą widzieliśmy się dwukrotnie, a jeszcze rozmawialiśmy telefonicznie. To pokazuje, że cały region buduje swoją solidarność wobec rosyjskiego zagrożenia i tutaj wszyscy jesteśmy razem” - powiedział Karol Nawrocki, prezydent RP, na konferencji po rozmowie z litewskim przywódcą Gitanasem Nausedą.
Prezydent Litwy Gitanas Nauseda zaczął swoje wystąpienie od podziękowań dla Karola Nawrockiego.
Decyzja o przyjeździe do Wilna jako jednej z pierwszych wizyt po objęciu stanowiska prezydenta świadczy o szczególnej więzi łączącej nasze kraje. Polskę i Litwę łączy nie tylko sąsiedztwo, ale także lekcje wspólnej historii, bezpieczeństwa i wolności
— podkreślił.
Odbyliśmy dzisiaj długą i szczerą rozmowę na tematy interesujące obie strony. Zwróciliśmy szczególną uwagę na bezpieczeństwo, które jest kluczową kwestią w naszym regionie. Stoimy na straży wschodniej granicy NATO i UE. Omawialiśmy, jak wzmocnić schodnią flankę NATO. …) Oba kraje zobowiązały się do przeznaczenia 5 proc. PKB na obronność. Uzgodniliśmy, że bardzo ważna jest obecność USA w naszym regionie
— dodał.
Nawrocki: Ważna jest dla nas odpowiedzialność za bezpieczeństwo w regionie
Prezydent Karol Nawrocki podziękował za zaproszenie do Wilna.
Jesteśmy dzisiaj u naszego sprawdzonego sojusznika w Unii Europejskiej i NATO. Stąd też jedna z pierwszych moich wizyt zagranicznych odbywa się właśnie w Wilnie. To też wyraźny sygnał, jak ważne dla mnie i pana prezydenta Nausedy są relacje Polski i Litwy, ale też odpowiedzialność za bezpieczeństwo w regionie Europy Środkowej, Europy Wschodniej i w regionie Morza Bałtyckiego, co jest rzeczą kluczową dla naszej wspólnej przyszłości
— dodał.
Bardzo się cieszę z dotychczasowych częstych kontaktów. W ciągu miesiąca z prezydentem Nausedą widzieliśmy się dwukrotnie, a jeszcze rozmawialiśmy telefonicznie. To pokazuje, że cały region buduje swoją solidarność wobec rosyjskiego zagrożenia i tutaj wszyscy jesteśmy razem
— zaznaczył polski przywódca.
Jesteśmy nie tylko zaniepokojeni tymi doświadczeniami z Rosją, bo znamy ducha Federacji Rosyjskiej, ale potrafimy też na to wspólnie reagować. Bo tego dotyczyło też nasze spotkanie
— powiedział Nawrocki.
Rozmawialiśmy z panem prezydentem. Zgodziliśmy się, że będziemy kontynuować współpracę wojskową w relacji bilateralnej, ale również w ramach NATO i UE
— dodał.
Dla obu naszych narodów więzi kulturalne i historyczne są bardzo ważne. Mówiliśmy dziś także o kwestiach Polaków, którzy mieszkają na Litwie. To lojalni obywatele. Spotkałem się z otwartością na dialog ze strony prezydenta Nausedy
— powiedział prezydent Nawrocki.
Doszliśmy do wspólnego wniosku, że dzisiaj prezydent USA Donald Trump jest jedynym liderem wolnego świata, który gotowy jest skłonić Władimira Putina do negocjacji i zakończenia wojny. (…)
— wskazał.
„Polska nie jest pasażerem na gapę”
Pan prezydent wspomniał też o budowaniu naszej odporności wojskowej. Polska nie jest, jak wiemy, pasażerem na gapę. 4,7 proc. przeznaczone z polskiego PKB na zbrojenia, na działania wojskowe, na działania militarne i to ogromne osiągnięcie szczytu NATO w Hadze, że kolejne państwa przyłączają się do deklaracji przeznaczenia 5 proc. PKB na system wojskowy, system immunologiczny na siły zbrojne. To jedyna droga dla państw takich jak Polska, jak Litwa, jak Łotwa, jak Estonia, jak inne kraje Europy Środkowej, aby niezależnie od doskonałych relacji ze Stanami Zjednoczonymi i deklaracji pana prezydenta Donalda Trumpa budować potencjał swoich sił zbrojnych. To musimy uznać za nas najważniejszy cel
— dodał Nawrocki.
Polska za sprawą swojego potencjału czuje się odpowiedzialna za cały region Europy Środkowej. Myślę, ze deklaracja prezydenta Donalda Trumpa o utrzymaniu wojsk USA w Polsce i ewentualnej możliwości rozwijania tych sił jest dobrą informacją dla całego regionu Europy Środkowej i państw bałtyckich
— podkreślił.
Musimy sobie zdać sprawę jako Europejczycy i trzeba to powiedzieć jasno: wiele państw w Europie jechało w kwestiach bezpieczeństwa na gapę. Była taka sytuacja przez wiele lat. Żyliśmy w zupełnie innym czasie, ja jeszcze wówczas nie byłem prezydentem, w zupełnie innej emocji. Część państw robiła sobie lukratywne interesy z Federacją Rosyjską, zachęcając ją w ten sposób do ataku na Ukrainę. To są rzeczy niepokojące. Ja się bardzo cieszę, że zdrowy rozsądek prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale także nas, prezydenta Polski, prezydenta Litwy, innych prezydentów europejskich doprowadził nas do sytuacji, w której w sposób klarowny chcemy osiągnąć 5 proc. PKB na zbrojenia i budujemy naszą odpowiedzialność za Europę Środkową. A decyzje prezydenta Trumpa w wielu zakresach, jak państwo wiecie, są po prostu konsekwentne. A cieszę się, że Europa w tym kontekście się obudziła
— dodał Karol Nawrocki.
jj/Prezydent.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/739901-po-rozmowach-nawrocki-nauseda-sprawdzony-sojusznik
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.