Dorota Wysocka-Schnepf wczoraj nagle poinformowała, że pozwie red. Krzysztofa Stanowskiego i red. Roberta Mazurka za to, że kilka miesięcy temu wspomnieli, iż syn pracownicy TVP Info w likwidacji ma - wedle informacji z Wikipedii - na imię Maximilian, podobnie jak jego dziadek Maksymilian Sznepf, który był jednym z dowódców w czasie Obławy Augustowskiej, w wyniku której zamordowano około 600 Polaków. Rzekomo w ten sposób dziennikarze mieli zaszczuć syna pracownicy TVP Info w likwidacji. Teraz Stanowski ujawnił, iż pismo od Wysockiej-Schnepf skupia się przede wszystkim… na obronie jej teścia.
Cóż, pismo pani Doroty - w którym zresztą ucieka się do kłamstw - to głównie walka o dobre imię tego starszego Maksymiliana, którego nie należy łączyć ze zbrodniami komunistycznymi, bo jego udział w Obławie Augustowskiej był jedynie pomocniczy
— napisał na platformie X Krzysztof Stanowski, założyciel Kanału Zero.
Krzysztof Stanowski podał dalej też znamiennego mema nawiązującego do filmu „Braveheart. Waleczne serce”, który pojawił się w sieci. Otóż dziennikarz wspomniał o synu Wysockiej- Schnepf w programie kilka miesięcy temu, dlaczego zatem składa ona swój pozew w tej sprawie teraz? Być może odpowiedzią jest tu fakt, że Kanał Zero stara się o koncesję, by móc nadawać w tradycyjnej telewizji.
