Jolanta Sobierańska-Grenda 25 lipca tego roku została powołana na stanowisko Ministra Zdrowia, zastępując na tym stanowisko posłankę KO Izabelę Leszczynę. Sobierańska-Grenda była szerzej nieznana opinii publicznej w momencie objęcia resortu zdrowia i tak pozostaje do dziś m.in. dlatego, że unika mediów. Co więcej, w tym tygodniu Koalicja 13 grudnia ma całkowicie odpartyjnić resort zdrowia. Jaki jest tego cel? „Oficjalnie chodzi o odpolitycznienie resortu, w praktyce o zdjęcie odpowiedzialności z rządu” - zaalarmowała na platformie X Katarzyna Sójka, posłanka PiS, była minister zdrowia.
Nie namawiam pani minister, żeby robiła festiwal medialny. Jej zadaniem nie są konferencje prasowe, tylko przygotowanie ochrony zdrowia na te najbliższe trudne miesiące. (…) Nie będzie partyjnych działaczy w resorcie na tym poziomie ministerialnym, wiceministerialnym
— mówił niedawno na konferencji prasowej Donald Tusk.
Sójka: Chodzi o zdjęcie odpowiedzialności z rządu
Po co takie działania? Celną uwagą w tej kwestii podzieliła się Katarzyna Sójka, była minister zdrowia.
W resorcie zdrowia trwa „rewolucja kadrowa” … odwoływani są wiceministrowie z partii koalicyjnych. Oficjalnie chodzi o odpolitycznienie resortu, w praktyce o zdjęcie odpowiedzialności z rządu
— podkreśliła Katarzyna Sójka.
Sytuacja w ochronie zdrowia jest dramatyczna, a Tusk będzie mógł mówić: to nie my, to eksperci
— dodała.
tkwl/X
