„Trzeba to przyjąć do wiadomości. Donald Tusk musi odejść, nie tylko przez kwestię reparacji od Niemiec, ale i kondycję naszego państwa. Pokazuje kompletny imposybilizm. To jest ‘marka’ tej władzy” - powiedziała doradca prezydenta RP Beata Kempa na antenie Telewizji wPolsce24. W rozmowie poruszono także kwestię dronów, które w ostatnich dniach spadły na terenie Polski.
Wbrew interesowi polskiemu i wbrew polskiej racji stanu absolutnie Niemcy nie rozliczyli się za tą wojnę. Chcę przypomnieć, że pan prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Karol Nawrocki, wyraźnie o tej kwestii powiedział i wyartykułował kwestie reparacji podczas uroczystości, które odbyły się na Westerplatte, upamiętniające bohaterską walkę naszych żołnierzy, ale i też przypominające, że taki dzień jak 1 września 1939…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/739893-kempa-tusk-skapitulowal-ws-reparacji-musi-odejsc