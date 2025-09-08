Prezydent Karol Nawrocki jest już w Wilnie, gdzie spotka się dziś z przywódcą Litwy Gitanasem Nausedą. W Telewizji wPolsce24 po raz pierwszy informację tę przekazał Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej.
Na profilach Kancelarii Prezydenta RP w mediach społecznościowych ukazało się krótkie nagranie z powitania Nawrockiego przez Nausedę. Właśnie rozpoczęła się rozmowa prezydentów „w cztery oczy”.
W Wilnie rozpoczęła się rozmowa „w cztery oczy” Prezydentów
„To jest wizyta numer trzy - Wilno, Litwa”
Na antenie Telewizji wPolsce24 szef BPM Marcin Przydacz po raz pierwszy poinformował, że kolejną po Stanach Zjednoczonych i Włoszech zagraniczną wizytą prezydenta Nawrockiego będzie Litwa.
To jest wizyta tak naprawdę numer trzy – Wilno. Litwa, bliski nasz sąsiad, historyczne więzy, ale także dzisiaj interesy bezpieczeństwa i dobra współpraca w ostatnich latach, to będzie procentowało. Dla prezydenta ten kierunek północno-wschodni będzie ważny. Wprost z Wilna następnego dnia wizyta w Helsinkach
— podkreślił.
Nauseda: Razem jesteśmy silniejsi
Prezydent Nauseda zamieścił na swoim proflilu w mediach społecznościowych wpis dotyczący wizyty polskiego przywódcy.
Serdecznie witam w Wilnie, Panie Prezydencie Nawrocki! Pańska decyzja, aby jedną z pierwszych wizyt po objęciu stanowiska Prezydenta złożyć na Litwie, świadczy o wyjątkowej więzi między Litwą a Polską – wspólnej historii, bezpieczeństwie i wolności. Razem jesteśmy silniejsi
— napisał na portalu X.
Program wizyty
Dziś po południu prezydenci odwiedzą wileńską Ostrą Bramę, a następnie Nawrocki odwiedzi dwie historyczne nekropolie w stolicy Litwy. Pierwsza to cmentarz na Antokolu, gdzie złoży kwiaty przy Memoriale Poległych za Niepodległość Litwy, upamiętniającym m.in. ofiary starć z radzieckimi żołnierzami w styczniu 1991 roku, a także przy kwaterze polskich żołnierzy zlokalizowanej na tym cmentarzu.
Prezydent Karol Nawrocki odwiedzi też cmentarz na Rossie, gdzie znajdują się groby wielu postaci ważnych dla polskiej historii. Złoży wieńce przy Mauzoleum Matki i Serca Syna, gdzie pochowana jest matka Józefa Piłsudskiego Maria Piłsudska oraz jego serce, a także w Kaplicy Powstańców Styczniowych, gdzie pochowani są m.in. Konstanty Kalinowski i Zygmunt Sierakowski.
Prezydent spotka się też z przewodniczącym litewskiego Sejmu Sauliusem Skvernelisem, a także przedstawicielami polskiej mniejszości na Litwie na uroczystości w ambasadzie RP.
Jak poinformował minister Marcin Przydacz, w planach jest także spotkanie z desygnowaną na premier Litwy Ingą Ruginiene, która otrzymała zadanie sformowania gabinetu po tym, jak dotychczasowy szef rządu Gintautas Paluckas w wyniku podejrzeń o korupcję podał się w lipcu do dymisji.
Wieczorem Nawrocki uda się do Helsinek, gdzie na jutro zaplanowane jest m.in. jego spotkanie z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem.
jj/X: prezydent.pl, PAP
