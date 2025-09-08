Prezes Najwyższej Izby Kontroli Maria Banaś zapowiedział, że dzisiaj do ministra sprawiedliwości, prokuratura generalnego trafi oficjalne zawiadomienie m.in. wobec najważniejszych polityków Zjednoczonej Prawicy w związku z aferą GetBack. Ma ono obejmować m.in. byłego premiera Mateusza Morawieckiego i byłego szefa MS Zbigniewa Ziobrę. Trudno nie wiązać tej sprawy z wyborem nowego prezesa NIK, który ma się dokonać na najbliższym posiedzeniu Sejmu, rozpoczynającym się jutro. Koincydencja czasowa związana z wyborem nowego prezesa NIK i zawiadomieniem ws. GetBack daje wiele do myślenia.
Portal rmf24.pl poinformował wczoraj, że 21 osób, w tym najwyższych urzędników państwowych, prokuratorów, sędziego, urzędników instytucji nadzorujących rynek finansowy, a także członków zarządów kilku spółek obejmuje zawiadomienie do prokuratury autorstwa NIK w związku z aferą GetBack. Zawiadomienie ma obejmować m.in. Mateusza Morawieckiego i Zbigniewa Ziobrę.
Trudno nie wiązać tej sprawy z wyborem nowego prezesa NIK, który ma się dokonać na najbliższym posiedzeniu Sejmu, rozpoczynającym się jutro. Wygląda na to, że Marian Banaś nie składa broni i chce wywrzeć wpływ na to jak i kto zostanie wybrany jego następcą.
Zastanawiająca koincydencja
Dziś prezes NIK Marian Banaś zapytany w RMF FM o zawiadomienie ws. GetBack i kiedy trafi ono do prokuratora generalnego, powiedział, że „dzisiaj takie zawiadomienie oficjalnie zgłosimy do ministra sprawiedliwości”. Koincydencja czasowa związana z wyborem nowego prezesa NIK i zawiadomieniem ws. GetBack daje wiele do myślenia.
To była kolejna największa afera po FOZZ-ie, która pozbawiła prawie 9,5 tys. ludzi ich oszczędności życiowych na kwotę 3,5 miliarda, co jest rzeczą niedopuszczalną. Tylko dlatego, że organy państwowe, w tym właśnie KNF i wymiar sprawiedliwości zawiodły, zamiast dbać o interes obywateli i chronić ich praw, uczestniczyły praktycznie w tym
— mówił Banaś.
Doprecyzował, że chodzi o to, że zaniedbały swoje obowiązki wynikające z ustawy.
To spowodowało, że ci ludzie niestety zostali pozbawieni oszczędności swojego życia, do tego stopnia, że nawet kilku popełniło samobójstwo
— zaznaczył prezes NIK.
Banaś utrąci kandydatów?
Co bardzo istotne w tej sprawie, kadencja Mariana Banasia w NIK upłynęła 30 sierpnia, a na posiedzeniu Sejmu, które odbędzie się w dniach 9-12 września ma zostać wybrany nowy prezes NIK. Kandydatury są dwie - Tadeusz Dziuba którego popiera PiS oraz Mariusz Haładyj, który jest kandydatem koalicji. Banaś nie chciał w RMF FM ocenić, który z z kandydatów byłby lepszy. Ciekawe, że dziś akurat trafia zawiadomienie do prokuratury ws. GetBack.
To jest w rękach posłów, to oni decydują, kto zostanie wybrany. Różnie może być, piłka jest w grze. Ja z nikim nie rozmawiam. Wykonuję swoje obowiązki konstytucyjne. Zostawmy to przepisom. Mówię szczerze, nie rozmawiam zakulisowo z nikim
— stwierdził Banaś.
Zaznaczył przy tym, że Tadeusz Dziuba, który był wiceprezesem NIK, miał - według Banasia - wywierać wpływ na kontrolerów i dyrektorów.
Nie będę wydawał żadnej oceny, ale powiem tylko, że w przypadku pana Dziuby - on akurat był moim wiceprezesem - byłem zmuszony odsunąć go od nadzoru kontroli dlatego, że wywierał wpływ na moich kontrolerów i dyrektorów, aby zmieniali ustalenia, które podjęli w czasie kontroli, co jest niedopuszczalne i absolutnie nie można tego tolerować
— dodał.
Jak wcześniej informowało RMF FM, Najwyższa Izba Kontroli chce też, by prokuratura przyjrzała się kontroli rynku obrotu farmaceutyków, gdzie miało dojść do nielegalnego nacisku na kontrolerów. W tym kontekście pojawiły się informacje o groźbach i powoływaniu się na wpływy u Mariusza Haładyja, czyli kandydata koalicji parlamentarnej na stanowisko szefa NIK. Banaś zaznaczył, że „niestety trzeba było złożyć zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa”
Wyglądało to na straszenie naszych kontrolerów
— ocenił Marian Banaś.
Wygląda na to, że Marian Banaś nie składa broni i chce wywrzeć wpływ na to jak i kto zostanie wybrany jego następcą.
